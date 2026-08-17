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МЗС Молдови назвав «неприйнятним» порушення повітряного простору країни

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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МЗС Молдови назвав «неприйнятним» порушення повітряного простору країни
В МЗС вказали, що російська агресія проти України має прямі наслідки для Моллдови
фото з відкритих джерел

Відомство рішуче засуджує інцидент, який трапився в районі населеного пункту Талмаза

Міністерство закордонних справ Молдови рішуче засуджує порушення повітряного простору країни та вибух, що стався в районі населеного пункту Талмаза і спричинив лісові пожежі в цьому районі, повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

«Цей інцидент є серйозним порушенням суверенітету Республіки Молдова та становить пряму загрозу безпеці наших громадян. Такі інциденти є неприйнятними», – наголошується в заяві міністерства.

В МЗС наголосили, що агресивна війна Російської Федерації проти України продовжує мати прямі наслідки для безпеки Молдови.

Нагадаємо, раніше у Молдові поблизу села Талмаза Штефан-Водського району впав невстановлений літальний апарат. Після падіння стався вибух та загорілася рослинність. Інцидент стався приблизно за три кілометри від населеного пункту.

За даними молдовської поліції, інформації про постраждалих не надходило. Правоохоронці оточили район падіння. На місці працювали рятувальники та фахівці вибухотехнічного підрозділу, які мали встановити тип і походження об'єкта.

Президентка Молдови Мая Санду прокоментувала інцидент, заявивши, що частина російських безпілотників потрапляє у повітряний простір країни випадково, тоді як інші дрони Росія може спрямовувати туди навмисно. На її думку, таким чином Росія може перевіряти здатність Молдови та сусідніх країн реагувати на подібні загрози.

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Теги: МЗС вибух Молдова

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