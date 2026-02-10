Головна Світ Економіка
Сполучені Штати та Вірменія уклали енергетичну угоду на мільярди доларів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Глава вірменського уряду (ліворуч) заявив, що угода відкриє «нову сторінку» в енергетичних зв'язках між США та Вірменією
фото: Photolure

Єреван отримає від Вашингтона $9 млрд, щоб зменшити енергозалежність від РФ

Віцепрезидент США Джей Ді Венс підписав з главою вірменського уряду угоду про цивільну ядерну співпрацю. Вона відкриває Вірменії шлях до заміни радянської атомної електростанції на американські малі модульні реактори. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Угода Section 123, яку Венс підписав у Єревані, створює основу продажу ядерних технологій, палива та послуг американськими компаніями. Це дає Вірменії можливість замінити радянську АЕС «Мецамор», яка забезпечує близько 40% електроенергії країни та залежить від постачань ядерного палива російською державною корпорацією «Росатом».

За словами Венса, угода передбачає до $5 млрд на поставки американського обладнання та ще $4 млрд на довгострокове обслуговування – паливо й сервісні контракти. «Це класичний виграш для обох сторін. Угода посилить енергетичну безпеку і для моєї країни, і для Вірменії, а також створить багато нових робочих місць», – сказав віцепрезидент США.

Тим часом Пашинян заявив, що угода відкриє «нову сторінку» в енергетичних зв'язках між США та Вірменією. Ця ядерна угода є частиною ширших зусиль Сполучених Штатів зі зміцнення своїх позицій на території Південного Кавказу. Вашингтон та Єреван також розширюють оборонну співпрацю: Пашинян заявив, що Вірменія отримала від США дрони вартістю $11 млн.

Як пише Bloomberg, з моменту отримання незалежності Вірменія покладалася на Росію у питаннях енергетики. Напередодні візиту Венса представники «Росатому» зустрілися з вірменськими представниками в Москві, де запропонували «всебічну співпрацю» щодо нових ядерних потужностей. Однак уряд вірменського прем'єр-міністра Нікола Пашиняна прагне перейти на західні технології, обґрунтовуючи це безпекою, диверсифікацією та збереженням енергетичного суверенітету.

Раніше повідомлялося, що віцепрезидент США Джей Ді Венс відвідає Вірменію та Азербайджан, щоб обговорити подальшу реалізацію домовленостей про будівництво транзитного торговельного коридору.

