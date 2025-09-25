Головна Країна Політика
Трамп підтримує удари України по російській енергетиці – Зеленський

Глава держави: «Російські чиновники повинні переконатися, що знають, де найближче бомбосховище»
скріншот з відео Axios

За словами українського лідера, президент США не проти ударів у відповідь по енергетиці РФ

Президент США дозволив Україні відповідати на російські удари, якщо вона битиме по енергетиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтервʼю президента для Axios.

За словами українського президента, якщо Україна отримає від Вашингтона додаткову зброю великої дальності, то використає її, аби прискорити закінчення війни. «Президент Трамп знає, я вчора [сказав] йому, що нам потрібно, одна річ. Нам це потрібно, але це не означає, що ми будемо це використовувати, бо якщо ми це отримаємо, я думаю, це буде додатковим тиском на Путіна, щоб він сів за стіл переговорів», – пояснив він.

Зеленський наголосив, що Україна не бомбитиме цивільних, але натякнув, що центри російської влади, зокрема Кремль, цілком можуть стати цілями. Глава держави додав, що якщо чиновники РФ не хочуть припиняти війну, то вони мають шукати, де знаходиться найближче бомбосховище.

Нагадаємо, Україна очікує, що Сполучені Штати підштовхнуть Росію до мирних переговорів, оскільки Москва боїться Америки. Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що американський лідер Дональд Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни.

Після зустрічі із Зеленським Трамп написав пост, у якому зазначив, що Україна здатна відновити свою повну територіальну цілісність за підтримки Європейського Союзу, а потім, можливо, «піти ще далі». Трамп стверджує, що, проаналізувавши військову та економічну ситуацію в обох країнах, він дійшов висновку, що Україна має потенціал для боротьби та повернення всіх своїх початкових територій. Він підкреслив, що для цього необхідні «час, терпіння і фінансова підтримка» з боку Європи та НАТО.

