Трамп показав макет нової 100-доларової купюри зі своїм підписом

Розміщення свого імені та зображення на американських документах і символах стало для Трампа своєрідним особистим проєктом

Раніше на банкноті ставили підписи лише міністра фінансів та скарбника США

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю опублікував зображення нової 100-доларової банкноти зі своїм підписом – це сталося через кілька місяців після того, як Міністерство фінансів США анонсувало подібні плани. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN та допис Трампа в Truth Social.

Що показав Трамп

На оприлюдненому зображенні підпис президента розташований зліва, над підписом міністра фінансів Скотта Бессента. Раніше на стодоларовій купюрі стояли лише підписи очільника Мінфіну та скарбника США – але не чинного президента. Таким чином, за президентства Трампа це сталося вперше в історії країни.

фото: Truth Social / Дональд Трамп

CNN звернулося до Мінфіну США із запитанням, чи вже друкують банкноти з новим підписом, однак відповіді поки не отримало.

Ідея з'явилася ще навесні

Ще в березні Бессент заявляв, що адміністрація вперше планує розмістити підпис президента на американській валюті – на честь 250-річчя США. «Внесок президента в історію як архітектора економічного відродження Америки в Золоте століття незаперечний. Друк його підпису на американських грошах не тільки доречний, а й цілком заслужений», – додав тоді скарбник США Брендон Біч.

Портрет на банкноті – малоймовірний

Історія могла зайти й далі: частина конгресменів пропонувала розмістити на ювілейній банкноті номіналом 250 доларів вже не підпис, а портрет Трампа. Утім, реалізація цієї ідеї малоймовірна, оскільки законопроєкт потребує підтримки сенаторів-демократів. Чинне законодавство США передбачає, що на валюті та цінних паперах країни може бути зображений лише портрет померлої людини.

Попри це, за даними CNN, співробітники Бюро гравіювання та друку вже готували прототипи банкноти в 250 доларів із портретом і підписом Трампа. У травні на брифінгу в Білому домі Бессент заявив, що не бачить у цьому нічого поганого: «Я не думаю, що є щось погане в тому, щоб президент Сполучених Штатів – людина, яка була президентом Сполучених Штатів, – фігурувала на банкноті, присвяченій 250-річчю».

Нагадаємо, розміщення свого імені та зображення на американських документах і символах стало для Трампа своєрідним особистим проєктом: раніше цього року він уже помістив себе на ювілейний паспорт США із золотим тисненням і власним підписом. Його ім'я та фото також з'явилися на перепустках до національних парків, банерах перед державними установами у Вашингтоні та рахунках для немовлят, а Флорида перейменувала на його честь міжнародний аеропорт Палм-Біч.