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Штучний інтелект почав вигравати суди – FT

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Штучний інтелект почав вигравати суди – FT
Штучний інтелект відсудив клієнтці борг і встановив історичний рекорд
фото: lawnext.com

Клієнтка повернула понад $9 тис. боргу, витративши лише близько $500 на послуги юридичної фірми зі штучним інтелектом

Юридична фірма Garfield AI, яка використовує штучний інтелект для підготовки судових документів, уперше виграла судову справу у Великій Британії. Про це повідомляє «Главком» із посаланням на Financial Times.

Garfield AI допомогла виграти справу про стягнення боргу

За словами співзасновника компанії Філіпа Янга, це може бути перший у світі випадок, коли юридична фірма на базі штучного інтелекту допомогла здобути перемогу в судовому процесі.

Garfield AI представляла інтереси фрилансерки Тамірес Камал Такідір, яка намагалася стягнути заборгованість із готельного бізнесу за виконану роботу. Після тригодинного розгляду в окружному суді Вандсворта суд став на бік позивачки та зобов'язав виплатити їй 7 тис. фунтів стерлінгів, що становить понад $9 тис.

При цьому на послуги Garfield AI жінка витратила близько 400 фунтів стерлінгів, або приблизно $500. Компанія підготувала всю необхідну документацію для судового процесу, включно зі свідченнями свідків. Водночас безпосередньо в суді інтереси клієнтки представляв адвокат.

Засновники говорять про розширення доступу до правосуддя

«Це знаковий момент не лише для Garfield AI, але й для доступу до правосуддя. Занадто довго підприємства були змушені списувати борги, оскільки вартість, час і стрес, пов’язані з судовими процесами, робили їх ведення неекономічним. ШІ не замінив суддю, адвоката чи правову систему. Він зробив процес більш доступним та ефективним», – заявив Янг.

Сама позивачка розповіла, що раніше не наважувалася звертатися до суду через можливі витрати та складність процедури.

«Мені заборгували гроші за виконану роботу, але здавалося, що процес їх повернення буде надто стресовим, дорогим і тривалим. Garfield дав мені можливість продовжити справу», – зазначила Камал Такідір.

Як працює сервіс Garfield AI

Garfield AI стала першою у Великій Британії юридичною фірмою зі штучним інтелектом, яка отримала схвалення регулятора. Сервіс спеціалізується на стягненні боргів через суд.

Вартість підготовки претензійного листа становить лише 2 фунти стерлінгів, а оформлення позову починається від 50 фунтів. За даними компанії, сервіс уже опрацював понад 600 справ і допоміг клієнтам повернути близько 500 тис. фунтів стерлінгів заборгованості.

Нагадаємо, генеральний директор Meta Марк Цукерберг визнав, що компанія припустилася помилок під час масштабної трансформації робочих процесів, пов'язаної з розвитком штучного інтелекту. Водночас він пообіцяв співробітникам, що до кінця року нових масштабних скорочень у компанії не буде.

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Теги: штучний інтелект суд Велика Британія

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