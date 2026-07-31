Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ухвалення «пекельних санкцій» проти РФ може затягнутися через Трампа – Politico

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Ухвалення «пекельних санкцій» проти РФ може затягнутися через Трампа – Politico
Трамп пропонує змінити законопроєкт про санкції проти Росії
фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп запропонував внести зміни до законопроєкту про нові санкції проти Росії, поширивши його також на Іран

Таке рішення може суттєво ускладнити та затягнути ухвалення документа в Конгресі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

За інформацією видання, остаточне рішення щодо законопроєкту, одним із авторів якого є сенатор-республіканець Ліндсі Грем, навряд чи ухвалять найближчим часом. Палата представників не зможе розпочати розгляд документа до повернення конгресменів із літньої перерви у вересні.

Крім того, для прискореної процедури голосування в Сенаті необхідна згода всіх 100 сенаторів, що значно ускладнює перспективи швидкого ухвалення. Одне з джерел видання припустило, що законопроєкт можуть ухвалити лише наприкінці 2026 року.

Додатковим фактором, який може сповільнити розгляд документа, стала пропозиція Трампа включити до нього Іран. «Я хотів би, щоб вони додали Іран до списку тих, на кого поширюються мита, а не лише санкції. Я вважаю це важливим. Саме цього хотів Ліндсі», – заявив Трамп журналістам у Білому домі. 

Як пише Politico, така ініціатива викликала занепокоєння серед демократів. Вони побоюються, що розширення президентських повноважень щодо запровадження мит може використовуватися не лише проти Росії чи Ірану, а й як інструмент тиску на союзників США.

Саме суперечки щодо обсягу повноважень президента вже неодноразово ставали причиною затримки попередніх версій цього законопроєкту. Водночас, за даними Politico, Україна зацікавлена в якнайшвидшому ухваленні документа, оскільки після його набуття чинності санкціям знадобиться певний час, щоб почати діяти в повному обсязі. Через це кожне зволікання має важливе значення.

Раніше у МЗС поділилися очікуваннями щодо термінів схвалення документа. Там сподіваються, що це станеться уже на початку осені. За словами речника МЗС Георгія Тихого, ухвалення цього пакета може підштовхнути союзників України до нових санкційних рішень. Зокрема, йдеться про можливе ухвалення 22-го пакета санкцій Європейського Союзу, посилення обмежень країнами G7 та нові кроки інших міжнародних партнерів.

Читайте також:

Теги: війна росія США Дональд Трамп санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прапор, який став частиною повсякденного життя американців
День незалежності США: чому майже біля кожного будинку майорить американський прапор 250 років
4 липня, 13:23
Софія закликає зосередитися на санкціях, а не моральній оцінці патріарха
«Ефект жертви»: стало відомо, чому Болгарія та Італія заблокували санкції проти патріарха Кирила
13 липня, 15:23
Чотири роки тому в Україні було лише кілька вітчизняних виробників безпілотників
Дрони перетворили Україну на супердержаву в Європі – Atlantic Council
16 липня, 05:15
Судно прямувало з Єгипту до України
У Румунії помер моряк із судна, атакованого Росією в Чорному морі
23 липня, 15:55
Київ може переконати Білий дім, що тісніше партнерство з Україною дає більше переваг, ніж вважалося раніше
Україна стала тим союзником НАТО, якого й шукав Трамп – Newsweek
29 липня, 05:40
Дрони атакували Пензу
Удар по Пензі: чим важливі для РФ уражені підприємства
1 липня, 08:22
Росія облаштувала військові позиції біля дитсадка та школи в Криму
Окупанти розмістили окопи поруч із дитсадком у Криму
13 липня, 20:07
Патель планує відвідати Росію у жовтні
Директор ФБР готує візит до Росії – Politico
21 липня, 09:24
В Литві росіянам та білорусам закриють угоди з майном
За крок до повного бану: Литва готує «сюрприз» для росіян та білорусів
27 липня, 04:49

Політика

Зі знаком OpenAI: Держдеп США осоромився неправильною картою Африки
Зі знаком OpenAI: Держдеп США осоромився неправильною картою Африки
Ухвалення «пекельних санкцій» проти РФ може затягнутися через Трампа – Politico
Ухвалення «пекельних санкцій» проти РФ може затягнутися через Трампа – Politico
Президент Польщі відмовився скликати Раду нацбезпеки після падіння ракети РФ
Президент Польщі відмовився скликати Раду нацбезпеки після падіння ракети РФ
Трамп змінив риторику щодо виробництва ракет Patriot в Україні – FT
Трамп змінив риторику щодо виробництва ракет Patriot в Україні – FT
Молдова підрахувала, скільки російських ракет і дронів порушили її повітряний простір
Молдова підрахувала, скільки російських ракет і дронів порушили її повітряний простір
Прем’єр Вірменії поставив на місце Лукашенка через випади проти Єревана
Прем’єр Вірменії поставив на місце Лукашенка через випади проти Єревана

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
146K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 липня 2026
138K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
Сьогодні, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:18
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
Батьки дітей, які постраждали від обстрілу у Вишневому, скаржаться на умови у закарпатському «Артеку»
Вчора, 21:33
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:00
«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти
29 липня, 23:24

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua