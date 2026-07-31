Ухвалення «пекельних санкцій» проти РФ може затягнутися через Трампа – Politico

Президент США Дональд Трамп запропонував внести зміни до законопроєкту про нові санкції проти Росії, поширивши його також на Іран

Таке рішення може суттєво ускладнити та затягнути ухвалення документа в Конгресі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

За інформацією видання, остаточне рішення щодо законопроєкту, одним із авторів якого є сенатор-республіканець Ліндсі Грем, навряд чи ухвалять найближчим часом. Палата представників не зможе розпочати розгляд документа до повернення конгресменів із літньої перерви у вересні.

Крім того, для прискореної процедури голосування в Сенаті необхідна згода всіх 100 сенаторів, що значно ускладнює перспективи швидкого ухвалення. Одне з джерел видання припустило, що законопроєкт можуть ухвалити лише наприкінці 2026 року.

Додатковим фактором, який може сповільнити розгляд документа, стала пропозиція Трампа включити до нього Іран. «Я хотів би, щоб вони додали Іран до списку тих, на кого поширюються мита, а не лише санкції. Я вважаю це важливим. Саме цього хотів Ліндсі», – заявив Трамп журналістам у Білому домі.

Як пише Politico, така ініціатива викликала занепокоєння серед демократів. Вони побоюються, що розширення президентських повноважень щодо запровадження мит може використовуватися не лише проти Росії чи Ірану, а й як інструмент тиску на союзників США.

Саме суперечки щодо обсягу повноважень президента вже неодноразово ставали причиною затримки попередніх версій цього законопроєкту. Водночас, за даними Politico, Україна зацікавлена в якнайшвидшому ухваленні документа, оскільки після його набуття чинності санкціям знадобиться певний час, щоб почати діяти в повному обсязі. Через це кожне зволікання має важливе значення.

Раніше у МЗС поділилися очікуваннями щодо термінів схвалення документа. Там сподіваються, що це станеться уже на початку осені. За словами речника МЗС Георгія Тихого, ухвалення цього пакета може підштовхнути союзників України до нових санкційних рішень. Зокрема, йдеться про можливе ухвалення 22-го пакета санкцій Європейського Союзу, посилення обмежень країнами G7 та нові кроки інших міжнародних партнерів.