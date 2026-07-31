Президент Польщі відмовився скликати Раду нацбезпеки після падіння ракети РФ

Навроцький після падіння російської ракети вимагатиме звіту від уряду

Президент Польщі Кароль Навроцький не скликатиме засідання Ради національної безпеки після падіння російської ракети в Люблінському воєводстві. Натомість глава держави очікує від уряду детального звіту про інцидент. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Polsat News.

Речник президента Рафал Лешкевич заявив, що «не кожен випадок порушення польського повітряного простору невідомим об'єктом, у цьому випадку російською ракетою, вимагає скликання Ради національної безпеки». За його словами, зараз для президента найважливіше з'ясувати, «як ракета перетнула кордон, чи була вона відстежена відповідними системами та які висновки зробить уряд із цього інциденту».

Лешкевич наголосив, що відповідальність за безпеку польського повітряного простору лежить на прем'єр-міністрові Дональду Туску та міністрові національної оборони Владиславу Косіняку-Камишу. «Президент, перш за все, очікує достовірних, детальних, дуже точних та чітких звітів про те, що сталося вчора», – сказав речник.

Крім того, Президентський палац хоче отримати інформацію про зміни, запроваджені після торішнього інциденту з порушенням польського повітряного простору російськими безпілотниками, а також про заходи для кращого інформування населення у разі подібних загроз.

За словами Лешкевича, президент уже провів телефонні розмови з міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем і прем'єр-міністром Дональдом Туском, а також підтримує зв'язок із начальником Генерального штабу Війська Польського генералом Веславом Кукулою.

Нагадаємо, після того, як російська ракета залетіла в повітряний простір Польщі, очільник МЗС України Андрій Сибіга провів телефонні переговори зі своїм польською колегою Радославом Сікорським. Він запевнив, що Україна готова надати всю необхідну допомогу в розслідуванні інциденту.

Момент падіння ракети в Люблінському воєводстві Польщі потрапив на відео. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща була готова збити ракету, якби вона продовжила політ.