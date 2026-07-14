Армія США завершила нову серію ударів по військових об'єктах Ірану

Наразі на Близькому Сході розгорнуто понад 50 тис. американських військовослужбовців

Збройні сили США завершили нову серію ударів по військових об'єктах Ірану.

Під час п'ятигодинної операції американські військові уразили низку цілей, які, за їхніми словами, використовувалися для атак на торговельне судноплавство. Про це повідомило Центральне командування США (Centcom), пише «Главком».

Зазначається, що удари були завдані по військових об'єктах у Бушері, Чахбехарі, Джаську, Конараку, на острові Абу-Муса та в Бендер-Аббасі.

🇺🇸Збройні сили США офіційно оголосили про завершення нової серії ударів по військовим цілям в Ірані, згідно з даними Центрального командування (CENTCOM).



Протягом п’ятигодинної операції американські військові успішно атакували кілька важливих об’єктів на території Ірану, в тому… pic.twitter.com/v4W2TT3Z2q — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 14, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X.

«Під час п'ятигодинної операції американські сили успішно уразили військові об'єкти по всьому Ірану, щоб і надалі послаблювати здатність Ірану атакувати торговельне судноплавство», – йдеться у повідомленні.

За інформацією Centcom, американські сили застосували високоточні боєприпаси для ураження систем берегової оборони, ракетних і безпілотних комплексів, а також об'єктів військово-морської інфраструктури.

У командуванні також наголосили, що наразі на Близькому Сході розгорнуто понад 50 тис. американських військовослужбовців. «Збройні сили США залишаються пильними, смертоносними та готовими до дій», – заявили у Centcom.

Нові удари США стали продовженням військової кампанії проти Ірану на тлі загострення ситуації в Ормузькій протоці. Раніше Центральне командування США повідомило про початок операції, метою якої є послаблення можливостей Тегерана атакувати цивільне судноплавство та комерційні судна, що проходять стратегічно важливим морським шляхом.

Перед цим Іран заявив про повне закриття Ормузької протоки, а в регіоні почастішали атаки на торговельні судна. Через протоку до ескалації конфлікту проходило близько п'ятої частини світового експорту нафти та газу, тому будь-які бойові дії в цьому районі створюють ризики для глобальних енергетичних ринків.