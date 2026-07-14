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Армія США завершила нову серію ударів по військових об'єктах Ірану

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Армія США завершила нову серію ударів по військових об'єктах Ірану
США провели п'ятигодинну операцію та вдарили по військових цілях Ірану
скриншот з відео

Наразі на Близькому Сході розгорнуто понад 50 тис. американських військовослужбовців

Збройні сили США завершили нову серію ударів по військових об'єктах Ірану.

Під час п'ятигодинної операції американські військові уразили низку цілей, які, за їхніми словами, використовувалися для атак на торговельне судноплавство. Про це повідомило Центральне командування США (Centcom), пише «Главком».

Зазначається, що удари були завдані по військових об'єктах у Бушері, Чахбехарі, Джаську, Конараку, на острові Абу-Муса та в Бендер-Аббасі.

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«Під час п'ятигодинної операції американські сили успішно уразили військові об'єкти по всьому Ірану, щоб і надалі послаблювати здатність Ірану атакувати торговельне судноплавство», – йдеться у повідомленні.

За інформацією Centcom, американські сили застосували високоточні боєприпаси для ураження систем берегової оборони, ракетних і безпілотних комплексів, а також об'єктів військово-морської інфраструктури.

У командуванні також наголосили, що наразі на Близькому Сході розгорнуто понад 50 тис. американських військовослужбовців. «Збройні сили США залишаються пильними, смертоносними та готовими до дій», – заявили у Centcom.

Нові удари США стали продовженням військової кампанії проти Ірану на тлі загострення ситуації в Ормузькій протоці. Раніше Центральне командування США повідомило про початок операції, метою якої є послаблення можливостей Тегерана атакувати цивільне судноплавство та комерційні судна, що проходять стратегічно важливим морським шляхом.

Перед цим Іран заявив про повне закриття Ормузької протоки, а в регіоні почастішали атаки на торговельні судна. Через протоку до ескалації конфлікту проходило близько п'ятої частини світового експорту нафти та газу, тому будь-які бойові дії в цьому районі створюють ризики для глобальних енергетичних ринків.

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Теги: США Іран військові

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