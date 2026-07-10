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США погодили новий законопроєкт про санкції проти Росії – сенатор Грем

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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США погодили новий законопроєкт про санкції проти Росії – сенатор Грем
Сенатор також наголосив, що Вашингтон має продовжувати співпрацю із Збройними силами України, адже це відповідає інтересам самих Сполучених Штатів
фото: Суспільне

За словами американського сенатора, законопроєкт отримав підтримку адміністрації Дональда Трампа та має всі шанси стати законом

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що Білий дім погодив нову редакцію законопроєкту про санкції проти Росії, що відкриває шлях до його ухвалення. Як пише «Главком», про це він повідомив під час пресконференції у Києві, передає «Суспільне».

«Приблизно 30 хвилин тому ми досягли згоди з Білим домом щодо варіанту законопроєкту про санкції проти Росії, який вони підтримають. Це означає, що він стане законом», – заявив Грем.

За словами сенатора, документ передбачає надання президенту США Дональду Трампу повноважень запроваджувати мита та санкції проти країн, які продовжують купувати дешеву російську нафту та газ, фактично фінансуючи режим диктатора Володимира Путіна.

Грем зазначив, що законопроєкт уже має 85 співавторів і був узгоджений із сенаторами Річардом Блюменталем та Джин Шахін, щоб забезпечити підтримку адміністрації.

«Цей законопроєкт розроблено, щоб заохотити тих, хто купує російську нафту та газ, знайти нові джерела постачання. Чим швидше це стане зрозумілим Путіну, чим швидше це стане зрозумілим таким країнам, як Китай, що не можна допомагати Путіну, не заплативши за це ціну, тим швидше ця війна закінчиться», – наголосив сенатор.

За його словами, ухвалення документа посилить можливості США підтримувати Україну, зокрема у сфері протидії російським балістичним ракетам, а також створить механізми тиску на країни, які допомагають Росії обходити санкції. Водночас Грем визнав, що наразі у США немає значної підтримки прямої військової допомоги Україні.

«Європа готова купувати американську зброю, і нам потрібно продовжувати її продавати. Нам потрібно співпрацювати з Україною у сфері безпілотників у наших власних інтересах. Це партнерство робить Америку безпечнішою», – сказав він.

Сенатор також наголосив, що Вашингтон має продовжувати співпрацю із Збройними силами України, адже це відповідає інтересам самих Сполучених Штатів.

Напередодні сенатор-республіканець США Ліндсі Грем заявив, що хотів би бачити Україну членом НАТО та високо оцінив стійкість українських військових у війні проти Росії. Водночас він визнав, що наразі не очікує підтримки такого рішення з боку Сполучених Штатів. 

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Теги: санкції війна США росія

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