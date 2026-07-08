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Instagram отримав суперечливу функцію для зміни фото користувачів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Instagram отримав суперечливу функцію для зміни фото користувачів
Meta дозволила створювати ШІ-зображення на основі чужих фото
фото: about.fb.com

Новий інструмент Meta дозволяє створювати зображення на основі фотографій із відкритих профілів без повідомлення їхніх власників

Компанія Meta представила новий генератор зображень на основі штучного інтелекту Muse Image, який уже став доступним у застосунку Meta AI, а також в Instagram Stories і WhatsApp. Однією з найобговорюваніших функцій сервісу стала можливість використовувати фотографії з відкритих акаунтів Instagram для створення нових зображень із використанням штучного інтелекту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Meta.

Новий інструмент, який під час розробки мав кодову назву Mango, дає змогу не лише генерувати зображення за текстовими запитами або користуватися готовими шаблонами, а й змінювати фотографії користувачів із публічних профілів.

Для цього достатньо позначити власника відкритого акаунта. Після цього його фотографія може бути використана як основа для створення нового зображення за допомогою штучного інтелекту.

У Meta зазначають, що така можливість передбачена правилами користування сервісом. Водночас власники акаунтів не отримуватимуть повідомлень про використання їхніх фотографій.

Саме ця функція викликала найбільшу критику серед експертів і користувачів, які вважають, що нововведення може порушувати принцип добровільної згоди на використання особистих зображень.

У компанії наголошують, що користувачі можуть самостійно вимкнути відповідну функцію в налаштуваннях профілю. Однак за замовчуванням вона активована для всіх відкритих акаунтів.

Водночас Muse Image отримав і низку практичних можливостей. Штучний інтелект може створювати рекламні макети, генерувати QR-коди за текстовим описом, видаляти випадкових людей із фотографій, а також допомагати візуалізувати інтер'єр перед купівлею меблів через Facebook Marketplace. Крім цього, Meta інтегрувала нові ШІ-ефекти та персоналізовані фільтри для Instagram Stories.

Наразі користування Muse Image є безкоштовним, однак компанія попереджає, що після перевищення встановленого ліміту генерації користувачам доведеться оформити платну підписку.

Meta також повідомила, що вже працює над новим сервісом Muse Video, який дозволить створювати відео за допомогою штучного інтелекту.

До слова, генеральний директор Meta Марк Цукерберг визнав, що компанія припустилася помилок під час масштабної трансформації робочих процесів, пов'язаної з розвитком штучного інтелекту. Водночас він пообіцяв співробітникам, що до кінця року нових масштабних скорочень у компанії не буде. 

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Теги: Instagram штучний інтелект Meta

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