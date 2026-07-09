Пережили дві світові війни. Американки, яким понад 100 років, розкрили секрети довголіття

Доньки пенсіонерок розповіли про своїх матерів-довгожительок.

110-річна Віллі Мей Джексон та 107-річна Саллі Чатман відзначили свої дні народження у червні 2026 року. Жінки поділилися секретами свого довголіття та дали корисні поради для тих, хто хоче прожити довше. Про це пише «Главком» із посиланням на аbc10.

110-річна Віллі Мей Джексон

Віллі Мей Джексон відзначила 110-річчя фото: abc10

Віллі Мей Джексон із Джексонвілла (штат Флорида) 30 червня відсвяткувала своє 110-річчя. Нині жінка мешкає в будинку для літніх людей у Джексонвіллі, де її часто навідують рідні. «Ми її любимо. Це все, що я можу сказати. Ми любимо її і дякуємо Богові за кожен день, поки вона з нами», – сказала донька Віллі Мей Джексон Соня Джонс.

За словами Віллі Мей Джексон, вона почувається добре попри свій вік. Американка народилася у 1916 році, коли президентом США був Вудро Вільсон і тривала Перша світова війна.

Довгожителька розповіла, що впродовж усього життя їй завжди допомагала віра. «Коли я була дитиною, мама водила нас до церкви», – поділилася жінка.

фото: abc10

Також довгожителька дала молоді пораду. «Знайдіть шлях до Бога. Саме Він привів мене туди, де я є, і дає мені все необхідне», – сказала жінка. Також вона описала секрет свого довголіття одним словом: «Просто живіть».

На думку доньки пенсіонерки, саме віра є секретом довголіття її матері. «Усе своє життя вона вірила в Бога і служила Йому. Вона народила мене у 47 років, а мого брата у 45, і завжди молилася, щоб Бог дозволив їй побачити, як ростуть її діти», – розповіла вона.

Віллі Мей Джексон з донькою Сонею Джонс фото: abc10

За словами Соні Джонс, її мати не дотримується особливої дієти, майже не їсть свинини та любить гарячий зелений чай із цукром. Нині вона проводить час із родиною. Вона має восьмеро онуків, 13 правнуків і п'ятьох праправнуків.

107-річна Саллі Чатман

107-річна Саллі Чатман розкрила секрет довголіття фото: abc10

Саллі Чатман мешкає у Фолкстоні (штат Джорджія, 24 червня їй виповнилося 107 років. Довгожителька запевняє, що почувається «дуже добре». «Якщо я чимось займаюся, озираюся, а її вже немає поруч. Тому ми навіть причепили дзвіночки до її ходунків, щоб чути, куди вона пішла», — розповіла донька жінки Івонн Рагсдейл.

Саллі Чатман вважає, що її довголіття пов’язане з правильним способом життя та повною відмовою від алкоголю. «Вона не хвилюється через труднощі. Вірить, що все буде добре, і ніколи не скаржиться», – додала Івонн Рагсдейл, коментуючи довголіття своєї матері.

Саллі Чатман з донькою Івонн Рагсдейл фото: abc10

107-річна жінка любить, коли до неї приходять друзі, читає комікси, дивиться фільми про Дикий Захід. Також проводить час із родиною. У довгожительки четверо дітей, двоє з яких уже померли, 11 онуків, а кількість правнуків і праправнуків понад 20.

Довгожителька дуже любить цукор. Проте протягом свого життя жінка майже не їла курятини, індички, яєць та інших продуктів із птиці.

Нагадаємо, три сестри з Бразилії потрапили до Книги рекордів Гіннеса як найстаріше тріо у світі. 103-річна Зуліна де Деус Нунес, 104-річна Зораїде де Деус Мота та 109-річна Левіта де Деус Нунес поділилися секретами довголіття.