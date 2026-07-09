Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Пережили дві світові війни. Американки, яким понад 100 років, розкрили секрети довголіття

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Віллі Мей Джексон та Саллі Чатман прожили понад століття
колаж: glavcom.ua

Доньки пенсіонерок розповіли про своїх матерів-довгожительок.

110-річна Віллі Мей Джексон та 107-річна Саллі Чатман відзначили свої дні народження у червні 2026 року. Жінки поділилися секретами свого довголіття та дали корисні поради для тих, хто хоче прожити довше. Про це пише «Главком» із посиланням на аbc10.

110-річна Віллі Мей Джексон

Віллі Мей Джексон відзначила 110-річчя
Віллі Мей Джексон відзначила 110-річчя
фото: abc10

Віллі Мей Джексон із Джексонвілла (штат Флорида) 30 червня відсвяткувала своє 110-річчя. Нині жінка мешкає в будинку для літніх людей у Джексонвіллі, де її часто навідують рідні. «Ми її любимо. Це все, що я можу сказати. Ми любимо її і дякуємо Богові за кожен день, поки вона з нами», – сказала донька Віллі Мей Джексон Соня Джонс.

За словами Віллі Мей Джексон, вона почувається добре попри свій вік. Американка народилася у 1916 році, коли президентом США був Вудро Вільсон і тривала Перша світова війна.

Довгожителька розповіла, що впродовж усього життя їй завжди допомагала віра. «Коли я була дитиною, мама водила нас до церкви», – поділилася жінка.

Пережили дві світові війни. Американки, яким понад 100 років, розкрили секрети довголіття фото 1
фото: abc10

Також довгожителька дала молоді пораду. «Знайдіть шлях до Бога. Саме Він привів мене туди, де я є, і дає мені все необхідне», – сказала жінка. Також вона описала секрет свого довголіття одним словом: «Просто живіть».

На думку доньки пенсіонерки, саме віра є секретом довголіття її матері. «Усе своє життя вона вірила в Бога і служила Йому. Вона народила мене у 47 років, а мого брата у 45, і завжди молилася, щоб Бог дозволив їй побачити, як ростуть її діти», – розповіла вона.

Віллі Мей Джексон з донькою Сонею Джонс
Віллі Мей Джексон з донькою Сонею Джонс
фото: abc10

За словами Соні Джонс, її мати не дотримується особливої дієти, майже не їсть свинини та любить гарячий зелений чай із цукром. Нині вона проводить час із родиною. Вона має восьмеро онуків, 13 правнуків і п'ятьох праправнуків.

107-річна Саллі Чатман

107-річна Саллі Чатман розкрила секрет довголіття
107-річна Саллі Чатман розкрила секрет довголіття
фото: abc10

Саллі Чатман мешкає у Фолкстоні (штат Джорджія, 24 червня їй виповнилося 107 років. Довгожителька запевняє, що почувається «дуже добре». «Якщо я чимось займаюся, озираюся, а її вже немає поруч. Тому ми навіть причепили дзвіночки до її ходунків, щоб чути, куди вона пішла», — розповіла донька жінки Івонн Рагсдейл.

Саллі Чатман вважає, що її довголіття пов’язане з правильним способом життя та повною відмовою від алкоголю. «Вона не хвилюється через труднощі. Вірить, що все буде добре, і ніколи не скаржиться», – додала Івонн Рагсдейл, коментуючи довголіття своєї матері.

Саллі Чатман з донькою Івонн Рагсдейл
Саллі Чатман з донькою Івонн Рагсдейл
фото: abc10

107-річна жінка любить, коли до неї приходять друзі, читає комікси, дивиться фільми про Дикий Захід. Також проводить час із родиною. У довгожительки четверо дітей, двоє з яких уже померли, 11 онуків, а кількість правнуків і праправнуків понад 20.

Довгожителька дуже любить цукор. Проте протягом свого життя жінка майже не їла курятини, індички, яєць та інших продуктів із птиці.

Нагадаємо, три сестри з Бразилії потрапили до Книги рекордів Гіннеса як найстаріше тріо у світі. 103-річна Зуліна де Деус Нунес, 104-річна Зораїде де Деус Мота та 109-річна Левіта де Деус Нунес поділилися секретами довголіття. 

Читайте також:

Теги: здоров'я США жінка поради довголіття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Надгробок з Італії знайшовся у США
У Новому Орлеані родина натрапила на втрачений римський надгробок у власному саду (фото)
9 червня, 06:14
США та Іран заключили угоду
CNN: Трамп хотів, щоб угода з Іраном була завершена до G7
15 червня, 03:29
Дональд Трамп знову заснув на публіці
Трамп заснув на власному святі (відео)
16 червня, 16:53
Активність Сонця з 19 по 20 червня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 19-20 червня: якою буде сонячна активність
19 червня, 05:00
Одяг для подорожі літаком має бути максимально вільним із м'яких дихаючих тканин
Забудьте про джинси та шнурки! Що не можна одягати в літак
20 червня, 13:25
Зловмисники стріляли з авто
У Чикаго внаслідок стрілянини поранено щонайменше 12 людей
21 червня, 02:58
Негря: США підтримують Україну в захисті її свободи і суверенітету
США заявили, що Росія повинна укласти угоду з Україною, оскільки час не на боці Москви
23 червня, 03:31
Дональд та Меланія Трамп сперечалися через дизайн їхніх спалень
Меланія Трамп виступала проти ночівель Ілона Маска у Білому домі та будівництва бальної зали: подробиці
1 липня, 16:10
США підтвердили готовність укласти угоду з Іраном
США зробили неочікувану заяву після масштабних ударів по Ірану
Вчора, 07:31

Здоров'я

Пережили дві світові війни. Американки, яким понад 100 років, розкрили секрети довголіття
Пережили дві світові війни. Американки, яким понад 100 років, розкрили секрети довголіття
Вкладає мільйони у довголіття. Відомий біохакер повідомив про серйозну хворобу
Вкладає мільйони у довголіття. Відомий біохакер повідомив про серйозну хворобу
«Кидає виклик старості». 107-річна вегетаріанка поділилася секретами довголіття
«Кидає виклик старості». 107-річна вегетаріанка поділилася секретами довголіття
У Канаді хлопчик помер від сказу. Перед цим уві сні кажан сів на його обличчя
У Канаді хлопчик помер від сказу. Перед цим уві сні кажан сів на його обличчя
Неочікуване відкриття. Вчені виявили продукт, який знижує ризик хвороби Альцгеймера
Неочікуване відкриття. Вчені виявили продукт, який знижує ризик хвороби Альцгеймера
Мадонна два дні провела в комі через складний діагноз: подробиці
Мадонна два дні провела в комі через складний діагноз: подробиці

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
353K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 липня: ситуація на фронті
158K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 липня 2026
90K
Путін почав «їсти» своїх
77K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
48K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни

Новини

Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
Вчора, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua