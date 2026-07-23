Переговори про мир в Україні. Зеленський зробив заяву

Україна продовжить працювати над відновленням дипломатичного треку та проведенням нової зустрічі за участю Києва, Вашингтона і Москви

Зеленський: якби все залежало від України, переговори відбулися б уже в липні

Президент Володимир Зеленський заявив, що нова зустріч представників України, США та Росії має відбутися до осені. Про це президент сказав під час спільного брифінгу з премʼєр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном, повідомляє «Главком».

За словами Зеленського, після телефонної розмови зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом американська сторона отримала пропозиції, які планує обговорити з Росією.

«Я думаю, тоді буде тристороння зустріч. Безумовно, треба все це робити до осені. Я вважаю, треба наполегливо над цим працювати. Якщо б від нас залежало, вона була б уже в липні. Але не все залежить від нас», – сказав президент.

Зеленський наголосив, що Україна підтримує дипломатичний шлях завершення війни та прагне якнайшвидше відновити переговорний процес. Водночас глава держави зазначив, що зараз увага США значною мірою зосереджена на ситуації навколо Ірану.

«Американці сьогодні фокусуються на Ірані. В Ірані не такий ceasefire, як усім хотілося», – заявив він.

Попри це, за словами президента, Україна продовжить працювати над відновленням дипломатичного треку та проведенням нової зустрічі за участю Києва, Вашингтона і Москви до початку осені.

Раніше президент Володимир Зеленський відверто заявив про серйозні розбіжності у поглядах між Україною та Сполученими Штатами щодо реальних намірів Кремля. Поки Білий дім схиляється до віри у «миролюбність» диктатора, Київ бачить зовсім іншу картину.

До слова, тристоронні переговори за участю делегацій України, Росії та США, які відбувалися упродовж 23-24 січня в Абу-Дабі, пройшли конструктивно.