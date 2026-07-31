Трамп змінив риторику щодо виробництва ракет Patriot в Україні – FT

Президент США заявив, що Вашингтон ще не ухвалив рішення щодо надання Києву ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів

Дональд Трамп наголосив, що Штати обережно ставляться до передачі ліцензій на виробництво озброєння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

«Не впевнений. Ми розглядаємо це питання», – сказав президент США, відповідаючи на запитання про можливість ліцензування виробництва ракет Patriot в Україні. «Це надзвичайно потужна зброя, і ми маємо бути дещо обережними щодо того, кому ми надаємо ліцензію. Ми, власне, не видаємо ліцензій на обладнання», – заявив Трамп.

Ці коментарі прозвучали через два дні після зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. За словами українського лідера, сторони обговорили виробництво ракет-перехоплювачів Patriot та низку інших питань. На початку липня під час саміту НАТО президент США заявляв, що Вашингтон надасть Україні ліцензію на виробництво ракет для систем Patriot.

Як зазначає Financial Times, система Patriot залишається одним із ключових елементів української протиповітряної оборони, оскільки дозволяє перехоплювати російські балістичні ракети, які атакують Київ та інші міста. Видання також вважає, що готовність Трампа розглянути можливість локалізації виробництва цих ракет стала важливим результатом переговорів із Зеленським.

Окремо Трамп заявив, що головною метою США залишається припинення війни Росії проти України. «Якщо сказати дуже просто, ми хочемо, щоб війна Росії в Україні закінчилася. Я не прагну ракет. Ми прагнемо миру», – сказав він.

Американський президент також повідомив, що найближчими днями Україну вперше відвідають його спеціальні посланці Джаред Кушнер і Стів Віткофф.

Нагадаємо, 28 липня Дональд Трамп прийняв Володимира Зеленського у Білому домі. Після переговорів президент США заявив, що зустріч пройшла «дуже добре».

Під час зустрічі з Трампом Володимир Зеленський закликав надати 300 ракет-перехоплювачів Patriot для захисту України впродовж зими. Втім, попри позитивну атмосферу перемовин, США не змогли надати твердих гарантій через виснаження власних складських запасів. Наразі Київ розраховує тимчасово отримати ракети зі складів інших союзників.