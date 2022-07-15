Нажахані новою зброєю ЗСУ, окупанти переносять склади в тил – Генштаб

Військові РФ ховають боєприпаси та техніку подалі від фронту, бо їх щодня нищать наші бійці

Окупанти змушені переносити свої склади з боєприпасами та пальним. Про це повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

Генштаб Збройних сил України має дані, що окупанти змушені переносити свої склади з боєприпасами та пальним на більшу відстань від фронту.

Наразі розглядається можливість розташування складів російської армії бригадного рівня на відстані 100 км від лінії фронту, складів корпусового рівня – 150 км від лінії фронту.

«Збройні сили України з метою виявлення противника та завдання йому максимальних втрат, продовжує активно використовувати реактивні системи залпового вогню та далекобійну артилерію, яку зокрема отримали від міжнародних партнерів. Окрім реактивних систем залпового вогню, армійці активно використовують 155-міліметрові снаряди «Смарт», за допомогою яких уражено майже 30 броньованих об'єктів противника», – розповів Громов.

Також українські військові знищують командні пункти та порушують логістичні ланцюжки окупаційних військ РФ.

Громов припустив, що, скоріше за все, росіяни перенесуть свої склади в об'єкти цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше радник Банкової Олексій Арестович повідомляв, що вороги масово переміщають склади боєприпасів.

Сьогодні стало відомо, що ЗСУ вразили склади ворожої техніки та боєприпасів на трьох локаціях.

Напередодні ЗСУ знищили артилерію та склад боєприпасів окупантів на Харківщині.

Також повідомлялося, що на Луганщині горить черговий склад боєприпасів рашистів (відео).

Днями біля Херсона горів склад боєприпасів окупантів (фото). Кілька днів тому ЗСУ знищили ще один склад зброї окупантів під Херсоном.

Тоді ж за добу українські воїни знищили шість складів з боєприпасами окупантів.

Нагадаємо, у Новій Каховці знову вибухнув склад боєприпасів окупантів (відео). А ще ЗСУ вразили ворожі склади боєприпасів в окупованому Токмаку (фото, відео).

Крім того, рашисти «втратили» склад боєприпасів в окупованому Луганську, – Гайдай.

Як відомо, ЗСУ за тиждень значно «скоротили» склади боєприпасів ворога: названа цифра знищених.

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