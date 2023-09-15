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ЗСУ назвали напрямок, куди Росія перекидає свої більш потужні підрозділи

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ назвали напрямок, куди Росія перекидає свої більш потужні підрозділи
Ворог також хотів би посилити свої сили в Херсонській області, втім не має для цього критичних резервів
фото ілюстративне

Терористи наразі намагаються зрозуміти для себе, які напрямки для них є максимально загрозливими

Російські окупанти в зоні відповідальності оперативного командування «Південь» не створюють ударні угруповання, втім, намагаються перекидати додаткові потужності на Запорізький напрямок. Про це розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Зараз ми не спостерігаємо створення критичних ударних угруповань у нашій зоні відповідальності, але бачимо потужні маневри, вони намагаються замінювати одні сили іншими, намагаються перекидати додаткові потужності на Запорізький напрямок», – заявила Гуменюк.

За словами керівника об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь», ворог також хотів би посилити свої сили в Херсонській області, втім не має для цього критичних резервів. Водночас фіксується переформатування угруповань. Ймовірно, терористи наразі намагаються зрозуміти для себе, які напрямки для них є максимально загрозливими.

Гуменюк також уточнила, що наразі йдеться не про оголення фронту, а про перекидання більш потужних штурмових підрозділів на гарячі напрямки, де просуваються наші воїни. Інші підрозділи ворога формують оборонні рубежі в Херсонській області.

Нагадаємо, триває 569-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень. В ході штурмових дій ЗСУ оволоділи Андріївкою Донецької області.

Теги: окупанти війна ЗСУ

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