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Байден зустрівся зі Сі Цзіньпіном (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Байден зустрівся зі Сі Цзіньпіном (відео)
скрін з відео

Лідери Китаю та США обговорять війну в Україні

Президент США Джо Байден зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпін. Зустріч відбувається на саміті «Великої двадцятки».

Планується, що сторони обговорять низку геополітичних питань на цьому тижні, включаючи війну в Україні, напруженість в Тайванській протоці і продовольчу, енергетичну і кліматичну кризи, які тривають.

Зазначимо, видання Sky News раніше повідомило, що війна на території України буде однією з головних тем під час зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна під час саміту G20. Видання наголошує, переговори віч-на-віч відбудуться у той момент, коли відносини між країнами впали до найнижчого рівня за останні десятиліття.

Раніше ЗМІ анонсували, що зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна відбудеться 14 листопада. Це буде перша особиста зустріч між лідерами двох найбільших економік світу після того, як Байден став президентом США у січні 2021 року, і відбудеться через кілька тижнів після того, як Сі Цзіньпін отримав третій п’ятирічний термін на посаді лідера Комуністичної партії Китаю.

Нагадаємо, раніше глава Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Пекін «готовий працювати» з Вашингтоном, щоб «знайти способи порозумітися на благо обох сторін». Президент США Джо Байден своєю чергою запевнив, що Сполучені Штати не прагнуть конфлікту з Китаєм.

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Теги: США Джозеф Байден саміт великої двадцятки Сі Цзіньпін

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