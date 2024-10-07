«У демократії опозиція не заборонена». Посольство США звернулося до влади Грузії

Американське посольство вважає, що Грузія дедалі більше віддаляється від Заходу через свої рішення

Посольство США в Тбілісі у відповідь на останні дії з боку правлячої «Грузинської мрії» та риторики її представників опублікувало нову заяву. У ній вказано, що в країні, яка по-справжньому є демократичною не заборонена опозиція. «У демократії опозиція не заборонена», – йдеться на фото.

Так, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявляла раніше, що правляча партія країни є «довіреною особою Росії». «Ми спостерігаємо гібридну війну, пропаганду, тиск страхом. Було прийнято російський закон, який набув чинності. Це спроба тиску на громадянське суспільство, все визначать вибори, на виборах народ має висловити свою волю та перемогти погрози», – прокоментувала президентка відкат демократії в Грузії.

Посольство США в Тбілісі відреагувала на дії правлячої «Грузинської мрії» скріншот

Раніше посольство США в Тбілісі опублікувало допис в якому зазначило, що ізоляція Грузії від Заходу суперечить інтересам її народу та що країни не можуть розвиватися ізольовано.

Як повідомлялося, генеральний секретар керівної партії Грузії «Грузинська мрія» та мер Тбілісі Каха Каладзе заявив, що посол ЄС у Грузії Павел Герчинський та «деякі інші посли» поводяться неприпустимо. За його словами, європейські дипломати «напряму втручаються» у передвиборчу кампанію напередодні парламентських виборів.

«Ви можете собі уявити, якби посол Грузії виступив у нормальній, розвиненій країні та зробив таку заяву? У всіх розвинених країнах тих, хто зробив би таке, негайно вигнали б із держави», – сказав Каладзе.

За словами Каладзе, посли безпосередньо втручаються у передвиборчу кампанію своїми заявами «за прямим завданням». «Ми змушені закликати міжнародні наглядові організації повідомити весь світ, як поводяться посол ЄС і конкретні посольства», – сказав він, не уточнивши про диппредставництва яких країн йдеться.

Нагадаємо, закон «Про прозорість іноземного впливу» підписав спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, обійшовши таким чином вето президентки Саломе Зурабішвілі. Також голова парламенту Грузії підписав закон про заборону «ЛГБТ-пропаганди».

До слова, посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський заявив, що вступ Грузії до Євросоюзу практично заморожено. Причиною цьому стало ухвалення закону «Про прозорість іноземного впливу», який заморозив європейську інтеграцію для Тбілісі.

Раніше почесний голова партії «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі заявив, що Грузії необхідно «знайти в собі сили» і вибачитися перед осетинами за війну 2008 року, назвавши її «братовбивчим протистояння, яке вороги Грузії розв'язали для наших народів».