Reuters: Трамп відкладає мита на напівпровідники

Раніше президент США оголосив про плани ввести 100% мита на імпортні напівпровідники та мікросхеми

Сполучені Штати відкладають запровадження обіцяних мит на напівпровідники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Американські офіційні особи непублічно заявляють, що вони не введуть обіцяних мит на напівпровідники найближчим часом, що може призвести до відкладення одного з основних пунктів економічної програми президента США Дональда Трампа. Чиновники передали ці повідомлення протягом останніх кількох днів зацікавленим сторонам в уряді та приватному секторі.

США прагнуть уникнути розриву відносин з Пекіном з торговельних питань, оскільки це може призвести до повернення активної фази торговельної війни та порушення поставок важливих рідкісних мінералів. У серпні ж Трамп заявляв, що США введуть мито в розмірі близько 100% на імпорт напівпровідників, але звільнять від нього компанії, які виробляють продукцію в США або зобов'язалися це робити.

У 2024 році США імпортували напівпровідників на суму понад $60 млрд, у тому числі з Азії на суму понад $50 млрд. Провідними постачальниками є Тайвань, Малайзія, В'єтнам, Європейський Союз, Таїланд, Південна Корея, КНР та Японія. Зокрема Китай експортував у США мікросхеми на суму близько $2 млрд, а Тайвань – на близько $12 млрд.

У межах нещодавньої торгової угоди з Трампом ЄС домігся зобов'язання запровадити мито на напівпровідники лише у розмірі 15%. Південна Корея і Японія також досягли аналогічного зобов'язання.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що мита є важливою частиною його здатності укладати мирні угоди. За словами американського лідера, Сполучені Штати «не будуть мати справу з людьми, які воюють».

Раніше Сполучені Штати заявили про очікування $50 млрд надходжень кожного місяця після набрання чинності вищих тарифів на імпорт зі світових країн.

До слова, Міністерство оборони Китаю офіційно висловило протест Сполученим Штатам Америки. Причиною стала нещодавно схвалена Вашингтоном угода про продаж американської зброї Тайваню.