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    Думки вголос

    До уваги автовласників: коли ти їдеш один – ти їдеш з Путіним

    • Максим Білявський

      Провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова

    •  glavcom.ua
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    Війни завжди призводять до дефіциту ресурсів, тож варто заошадливо їх використовувати - До уваги автовласників: коли ти їдеш один – ти їдеш з Путіним
    Війни завжди призводять до дефіциту ресурсів, тож варто заошадливо їх використовувати
    фото з выдкритих джерел

    Українці мають почати економити, аби швидше здобути перемогу

    Агресор перейшов до активної фази ресурсної війни, зокрема намагається виснажити ринок нафтопродуктів – це проявляється через обмеження поставок казахської нафти, обстріли українських нафтобаз та кібератаки на польські нафтопереробні заводи.

    Що можуть зробити звичайні споживачі? Економно споживати пальне.

    Наприклад, США під час Другої світової війни навіть розгорнули національну агітаційну кампанію Carpooling, яка передбачала зобов’язання будь-якого водія брати з собою у машину пасажирів, а гасло було досить промовистим: «Коли ти їдеш один, ти їдеш з Гітлером».

    Поділюсь власним досвідом.

    1. Обираю оптимальну швидкість руху: максимальна передача з мінімальною швидкістю. За можливості використовую кінетичну енергію, – особливо при спуску.
    2. Слідкую за рівномірним тиском у шинах та проводжу своєчасно технічне обслуговування.
    3. Вимикаю кондиціонер та інше енергоспоживальне обладнання.
    4. Допомагаю заощаджувати друзям – пересуваємось разом. Маршрут до 6 км – долаю пішки.
    5. Максимально звільнив багажник від зайвої ваги.

    Закликаю економити, аби швидше здобути перемогу.

    Агітаційний плакат, 1943

    Агітаційний плакат, 1943

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    Джерело: блог Максима Білявського

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    Теги: росія окупанти США війна путін ринок Україна окупація пальне #stoprussia
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    До уваги автовласників: коли ти їдеш один – ти їдеш з Путіним