Атака на нафтопереробний завод у Рязані: всі деталі (відео)
Площа пожежі складає 100 квадратних метрів, зокрема горить установка блоку теплообмінника
У Рязані трьома безпілотниками атаковано нафтопереробний завод «Роснафти». БПЛА потрапили до цехів, де розгорілася пожежа. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Станом на 8:00 відомо про двох постраждалих.
Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив, що пожежа на нафтозаводі сталася після атаки.
«Рязанський нафтозавод зазнав атаки БПЛА. Внаслідок удару почалося займання», – повідомив Малков.
Один із безпілотників потрапив в установку з первинної переробки нафтопродуктів, почалася сильна пожежа. Площа пожежі складає 100 квадратних метрів, зокрема горить установка блоку теплообмінника.
Рязанський нафтопереробний завод з 2018 року перебуває під контролем корпорації «Роснафти», яка у 2013 році була найбільшою у світі компанією-виробником нафти, проте з 2014 року перебуває під міжнародними санкціями. Більшість продуктів Рязанського нафтопереробного заводу експортується.
Усього ж з початку року в Росії було атаковано як мінімум 13 нафтогазових об'єктів.
Нагадаємо, уранці 13 березня росіяни заявили про пожежу на нафтопереробному заводі в Рязані. Місцеві жителі перед цим нібито чули вибухи.
Також 12 березня у російському місті Кстово безпілотники атакували Нижньогородський нафтопереробний завод, почалася пожежа.
Росіяни пишуть, що на підприємстві призупинено роботу технологічної установки. Завод належить компанії «Лукойл», яка посідає друге місце за обсягами нафтовидобутку в Росії.
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