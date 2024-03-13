Атака на нафтопереробний завод у Рязані: всі деталі (відео)

Площа пожежі складає 100 квадратних метрів, зокрема горить установка блоку теплообмінника

У Рязані трьома безпілотниками атаковано нафтопереробний завод «Роснафти». БПЛА потрапили до цехів, де розгорілася пожежа. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Станом на 8:00 відомо про двох постраждалих.

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Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив, що пожежа на нафтозаводі сталася після атаки.

«Рязанський нафтозавод зазнав атаки БПЛА. Внаслідок удару почалося займання», – повідомив Малков.

Один із безпілотників потрапив в установку з первинної переробки нафтопродуктів, почалася сильна пожежа. Площа пожежі складає 100 квадратних метрів, зокрема горить установка блоку теплообмінника.

Від українсько-російського кордону до російського міста Рязань більше 500-та кілометрів

Рязанський нафтопереробний завод з 2018 року перебуває під контролем корпорації «Роснафти», яка у 2013 році була найбільшою у світі компанією-виробником нафти, проте з 2014 року перебуває під міжнародними санкціями. Більшість продуктів Рязанського нафтопереробного заводу експортується.

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Рязанський нафтопереробний завод до атаки фото: wikipedia.org

фото з відкритих джерел

Усього ж з початку року в Росії було атаковано як мінімум 13 нафтогазових об'єктів.

Нагадаємо, уранці 13 березня росіяни заявили про пожежу на нафтопереробному заводі в Рязані. Місцеві жителі перед цим нібито чули вибухи.

Також 12 березня у російському місті Кстово безпілотники атакували Нижньогородський нафтопереробний завод, почалася пожежа.

Росіяни пишуть, що на підприємстві призупинено роботу технологічної установки. Завод належить компанії «Лукойл», яка посідає друге місце за обсягами нафтовидобутку в Росії.