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«Хезболла» та Ліван погодилися на пропозицію США про припинення вогню з Ізраїлем – Reuters

Степан Гафтко
glavcom.ua
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«Хезболла» та Ліван погодилися на пропозицію США про припинення вогню з Ізраїлем – Reuters
На близькому Сході домовились про припинення вогнюю
фото з відкритих джерел

Письмове погодження про припинення вогню угруповання надіслали послу США в Лівані

Ліван та «Хезболла» погодилися з пропозицією США щодо припинення вогню з Ізраїлем, але висловили низку зауважень до її змісту. Про це інформує Reuters.

Як зазначив помічник спікера ліванського парламенту Алі Хассан Халіль, у понеділок Ліван передав письмову відповідь американському послу в країні. Тим часом спеціальний представник Білого дому Амос Хохштейн вирушив до Бейрута для подальших переговорів. «Хезболла» підтримала ініціативу свого союзника – спікера парламенту Набіха Беррі – щодо переговорів про перемир'я.

«Ліван висловив свої зауваження до документа в позитивному ключі. Усі наші коментарі підтверджують суворе дотримання положень резолюції 1701», – заявив Халіль.

Як уточнює Reuters, йдеться про резолюцію 1701 Ради Безпеки ООН, яка завершила війну між «Хезболлою» та Ізраїлем у 2006 році.

Згідно з умовами документа, «Хезболла» не повинна мати збройної присутності у зоні між кордоном Лівану й Ізраїлю та річкою Літані, яка розташована приблизно за 30 км від кордону.

Халіль наголосив, що подальший успіх цієї ініціативи залежить від Ізраїлю. Він додав, що якщо ізраїльська сторона не зацікавлена у вирішенні, вона може створити «безліч проблем».

Ізраїль неодноразово заявляв, що резолюція 1701 не була реалізована належним чином, вказуючи на присутність бойовиків і зброї «Хезболли» біля кордону. У свою чергу, Ліван звинувачує Ізраїль у порушеннях, таких як польоти військових літаків у його повітряному просторі.

Також Халіль зауважив, що Ізраїль намагається вести переговори «під вогнем», маючи на увазі посилення бомбардувань Бейрута і районів на півдні, контрольованих «Хезболлою».

«Це не вплине на нашу позицію», – додав помічник спікера парламенту Лівану.

До слова, 18 листопада терористичне угруповання «Хезболла» здійснило масований ракетний обстріл території Ізраїлю. Ударів зазнали Тель-Авів, Хайфа та низка інших міст. Про це інформує The Jerusalem Post.

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Теги: Ізраїль Ліван переговори війна миротворці

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