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Росіяни заявили про атаку дрона на пороховий завод у Тамбовської області

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни заявили про атаку дрона на пороховий завод у Тамбовської області
Унаслідок атаки дрона виникла пожежа
фото: Baza

Внаслідок падіння безпілотника було пошкоджено частину покрівлі цеху змішування маси

Невідомий безпілотник знову атакував Тамбовський пороховий завод. Про це пише російський телегра-канал Baza.

«Безпілотник намагався атакувати пороховий завод у Тамбовській області. Спроба атаки відбулася близько 7 ранку 14 листопада. Невідомий дрон упав на територію «Тамбовського порохового заводу». Внаслідок падіння безпілотника було пошкоджено частину покрівлі цеху змішування маси. Почалася пожежа, яку вдалося швидко локалізувати та загасити», – йдеться в повідомленні.

Росіяни заявили про атаку дрона на пороховий завод у Тамбовської області фото 1

Нагадаємо, в ніч на 11 листопада на цьому підприємстві вже виникала пожежа. Перед цим на території заводу чули вибухи.

Також повідомлялося, що у Брянській області безпілотники атакували хімічний завод.

Теги: росія безпілотник завод пожежа

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