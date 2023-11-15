Росіяни заявили про атаку дрона на пороховий завод у Тамбовської області

Внаслідок падіння безпілотника було пошкоджено частину покрівлі цеху змішування маси

Невідомий безпілотник знову атакував Тамбовський пороховий завод. Про це пише російський телегра-канал Baza.

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«Безпілотник намагався атакувати пороховий завод у Тамбовській області. Спроба атаки відбулася близько 7 ранку 14 листопада. Невідомий дрон упав на територію «Тамбовського порохового заводу». Внаслідок падіння безпілотника було пошкоджено частину покрівлі цеху змішування маси. Почалася пожежа, яку вдалося швидко локалізувати та загасити», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 11 листопада на цьому підприємстві вже виникала пожежа. Перед цим на території заводу чули вибухи.

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Також повідомлялося, що у Брянській області безпілотники атакували хімічний завод.