«Тіньовий флот» Путіна нарешті отримав серйозні проблеми
Доходи бюджету від експортних мит стали найнижчими з кінця вересня
The Moscow Times цитує Bloomberg i Reuters щодо рекордного падіння експорту російської нафти.
Головна причина – нарешті запроваджені дієві санкції (насамперед США) проти «тіньового флоту» путіна
Порівняно з попереднім тижнем обсяги експорту впали (російський ЗМІ вжив слово «схлопнулісь») на 580 тисяч барелів на день, або 16% – рекордно з початку липня.
Доходи бюджету від експортних мит стали найнижчими з кінця вересня – $68,1 млн. проти $82,2 млн. тижнем раніше.
Просіли насамперед постачання до Азії, яка після введення нафтового ембарго Євросоюзу забирає 9 із 10 барелів, які відправляються з росії на експорт.
За тиждень до 19 листопада обсяги поставок до Індії та Китаю впали до найнижчого рівня з кінця серпня, тоді як експорт до Туреччини залишився стабільним — близько 400 тисяч барелів на день.
Джерела Reuters серед нафтотрейдерів зазначають, що після хвилі американських санкцій виникли побоювання щодо нестачі танкерів для перевезення російської нафти.
Вартість фрахту судна з портів Балтійського моря до Індії злетіла до $10 млн, хоча ще на початку місяця це було $8 млн, а у вересні – лише $5 млн.
Якщо подібний тиск триватиме – далі буде.
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