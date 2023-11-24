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Ростислав Павленко Народний депутат України

«Тіньовий флот» Путіна нарешті отримав серйозні проблеми

glavcom.ua
Після хвилі американських санкцій виникли побоювання щодо нестачі танкерів для перевезення російської нафти
ілюстративне фото

Доходи бюджету від експортних мит стали найнижчими з кінця вересня

The Moscow Times цитує Bloomberg i Reuters щодо рекордного падіння експорту російської нафти.

Головна причина – нарешті запроваджені дієві санкції (насамперед США) проти «тіньового флоту» путіна

Порівняно з попереднім тижнем обсяги експорту впали (російський ЗМІ вжив слово «схлопнулісь») на 580 тисяч барелів на день, або 16% – рекордно з початку липня.

Доходи бюджету від експортних мит стали найнижчими з кінця вересня – $68,1 млн. проти $82,2 млн. тижнем раніше.

Просіли насамперед постачання до Азії, яка після введення нафтового ембарго Євросоюзу забирає 9 із 10 барелів, які відправляються з росії на експорт.

За тиждень до 19 листопада обсяги поставок до Індії та Китаю впали до найнижчого рівня з кінця серпня, тоді як експорт до Туреччини залишився стабільним — близько 400 тисяч барелів на день.

Джерела Reuters серед нафтотрейдерів зазначають, що після хвилі американських санкцій виникли побоювання щодо нестачі танкерів для перевезення російської нафти.

Вартість фрахту судна з портів Балтійського моря до Індії злетіла до $10 млн, хоча ще на початку місяця це було $8 млн, а у вересні – лише $5 млн.

Якщо подібний тиск триватиме – далі буде.

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Теги: нафта санкції експорт ембарго перевезення

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Ростислав Павленко

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