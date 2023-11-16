Вибухи на Харківщині, зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: головне за ніч

Президент США високо оцінив перемовини з китайським лідером

У ніч проти 16 листопада Росія завдала ударів по Харківщині. Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном у Сан-Франциско. Фаріон готує позов до суду через звільнення з «Львівської політехніки». «Главком» зібрав головні новини ночі проти 16 листопада, щоб ви були в курсі подій.

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Удари по Чугуївському району на Харківщині

У ніч на 16 листопада окупанти завдали щонайменше сім ударів по населеному пункту Чугуївського району на Харківщині.

«Окупанти завдали щонайменше сім ударів по населеному пункту Чугуївського району. Попередньо – ракетами С-300», – повідомляє голова Харківської ОДА Синєгубов.

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Наслідки влучань встановлюються. За словами голови Харківської ОДА, інформації про постраждалих не надходило.

Фаріон готує позов до суду через звільнення з «Львівської політехніки»

Ексдепутатка та мовознавиця Ірина Фаріон відреагувала на своє звільнення зі «Львівської політехніки» та повідомила, що готує позов до суду.

«Звільнення без жодного підпису. Це щось нове у трудовому праві. Які ж дуже маленькі стали враз ті, що працюють у великих стінах Політехніки, яку освятили свого часу життям своїм Степан Бандера і Роман Шухевич, Катерина Зарицька і Остап Мащак, Петро Франко і Степан Чарнецький», – написала Фаріон.

Вона подякувала студентам і своїм колегам з кафедри та заявила, що готує позов до суду.

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Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна в США

Президент США Джо Байден і глава Китаю Сі Цзіньпін зустрілися у Сан-Франциско. На початку переговорів лідери країн обмінялися привітанням та вступними промовами.

У заяві перед зустріччю Байден підкреслив необхідність підтримання каналів комунікації між двома державами, зокрема на найвищому рівні, без хибних уявлень і непорозумінь. Він згадав необхідність співпрацювати в питаннях зміни клімату, протидії наркоторгівлі та розвитку штучного інтелекту. Після цього стартувала закрита зустріч.

Джо Байден заявив, що під час зустрічі з лідером Китаю було досягнуто «реального прогресу».

«Я ціную розмову, яку мав сьогодні з президентом Сі, тому що я вважаю найважливішим, щоб ми чітко розуміли один одного, як лідер лідера. Є критичні глобальні виклики, які вимагають нашого спільного лідерства. І сьогодні ми досягли реального прогресу», – написав Байден.

Сі Цзіньпін під час переговорів із Джо Байденом сказав, що Китай не планує перевершити або замінити США. Лідер Китаю також сказав, що США мають підтримати неминуче мирне возз'єднання материкового Китаю та Тайваню, а також припинити постачати озброєння Тайбею.

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Президент США підбив підсумки зустрічі з лідером Китаю

Президент США високо оцінив перемовини з китайським лідером та розповів, про що домовився із Сі Цзіньпіном.

Під час переговорів лідери двох країн домовилися про відновлення військових зв'язків. Після багатьох років відновлено співпрацю між США й Китаєм у боротьбі з торгівлею наркотиками. Зокрема, досягнуто домовленості щодо зменшення потоку фентанолу з Китаю до Західної півкулі.

Країни домовилися проводити зустрічі, щоб обговорити ризики та безпекові питання, пов’язані зі штучним інтелектом.

Під час переговорів відбувся «обмін думками щодо регіональних і глобальних питань», зокрема стосовно відмови Росії припинити війну проти України, а також конфлікту в Секторі Гази.

Радбез ООН ухвалив резолюцію про гуманітарні паузи в Газі

Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію із закликом до розширених гуманітарних пауз у Секторі Гази. Вона закликає до термінових і тривалих гуманітарних пауз та коридорів на всій території Сектора Гази протягом достатньої кількості днів, щоб забезпечити доступ допомоги мирним мешканцям.

Резолюція також закликає до негайного та беззастережного звільнення всіх заручників, яких утримують бойовики ХАМАСу. Від голосування утрималися США, Росія і Велика Британія.