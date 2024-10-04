У Молдові може повторитись «кримська» спецоперація

Росія може впливати на ситуацію у Молдові, використовуючи порт Джурджулешти для своїх цілей

Треба негайно ввести «особливий період» для суден на Дунаї – в українській, і в румунський частині

Важливо! В Молдові через порт Джурджулешти може повторитись «кримська» спецоперація лютого 2014. Потрібне негайне превентивне реагування України та Румунії.

Згадайте – перша група «спецназу» РФ в лютому 2014 прибула 26.02.2014 в Севастополь в морський рибний порт в Камишевій бухті за день до початку окупації на звичайному старому вантажному судні типу «волго-балт».

Українські експерти по Молдові вважають, що РФ нічого серйозного не зможе зробити, щоб завадити референдуму по вступу до ЄС. Причина – начебто нема спільного кордону. Це помилка. Це не зовсім так... Бо є Дунай і порт Джурджулешти. І є (як ми й передбачали) прямі рейси з Новоросійська і Туапсе.

У липні-вересні Моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» зафіксувала як мінімум п'ять прямих рейсів суден з портів РФ до Джуржулешти. Чотири судна – турецьких судновласників, один – з офшорної юрисдикції... Звичайно, що кінцевим власником може бути будь-хто...

Ви скажете, що є прикордонний контроль на Дунаї з боку Румунії та України? – Це помилка... Є міжнародне морське право мирного часу, є принципи свободи транзиту. І немає нормативних документів, які б доручали прикордонним службам перевіряти, тобто оглядати такі судна в «особливий период»...

Цю ситуацію треба негайно виправляти. Пардон за емоції... На 20 жовтня 2024 року в Молдові заплановано загальнонаціональний референдум щодо того, чи має країна внести зміни до Конституції щодо членства в ЄС, щоб запобігти можливим спробам майбутніх урядів змінити курс із проєвропейського.

РФ зробить все, щоб завадити цьому. Вже робить. Достатньо почитати новини по Молдові.

І ще раз – перша група «спецназу» РФ в лютому 2014 прибула Севастополь за день до початку окупації на звичайному старому вантажному судні типу «волго-балт».

Треба негайно ввести «особливий період» для суден на Дунаї – в українській, і в румунський частині. І доручити прикордонникам в обов'язковому порядку оглядати всі приміщення і вантажі суден, що йдуть з портів РФ до порту Джурджулешти.