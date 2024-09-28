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Російська атака на лікарню у Сумах: оприлюднено момент влучання (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Російська атака на лікарню у Сумах: оприлюднено момент влучання (відео)
28 вересня РФ атакувала Суми
фото: скріншот з відео

На момент вибухів у лікарні знаходилось 86 пацієнтів

Сьогодні вранці, 28 вересня, Росія завдала подвійного удару по лікарні та житловому сектору у Сумах. Місцевий канал оприлюднив момент влучання БпЛА.

Сумська обласна прокуратура зауважує, що на момент вибухів у лікарні знаходилось 86 пацієнтів, з них 15 маломобільних, та 38 працівників закладу. 

Також Сумська військова адміністрація зауважує, що внаслідок атаки ворожих БпЛА попередньо сім загиблих і 12 поранених

Нагадаємо, що сьогодні, 28 вересня, вранці ворог завдав авіаційний удар по закладу охорони здоров’я у Сумах, застосувавши БпЛА типу «Шахед». На місці працюють ДСНС, поліція, медики.

Згодом стало відомо, що Росія двічі вдарила по медичному закладу у Сумах. Внаслідок чого загинуло шість людей.

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Теги: росія Суми смерть прокурор лікарня Україна безпілотник поранення росіяни

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