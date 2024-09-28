Російська атака на лікарню у Сумах: оприлюднено момент влучання (відео)

На момент вибухів у лікарні знаходилось 86 пацієнтів

Сьогодні вранці, 28 вересня, Росія завдала подвійного удару по лікарні та житловому сектору у Сумах. Місцевий канал оприлюднив момент влучання БпЛА.

Сумська обласна прокуратура зауважує, що на момент вибухів у лікарні знаходилось 86 пацієнтів, з них 15 маломобільних, та 38 працівників закладу.

🤬 Сьогодні вранці, 28 вересня, ворог завдав подвійного удару по лікарні та житловому сектору у Сумах, застосувавши БпЛА.



Сумська військова адміністрація зауважує, що внаслідок атаки попередньо сім загиблих і 12 поранених.



Місцеві канали оприлюднили момент влучання ракети pic.twitter.com/m09vhlzSxb — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 28, 2024

Також Сумська військова адміністрація зауважує, що внаслідок атаки ворожих БпЛА попередньо сім загиблих і 12 поранених.

Нагадаємо, що сьогодні, 28 вересня, вранці ворог завдав авіаційний удар по закладу охорони здоров’я у Сумах, застосувавши БпЛА типу «Шахед». На місці працюють ДСНС, поліція, медики.

Згодом стало відомо, що Росія двічі вдарила по медичному закладу у Сумах. Внаслідок чого загинуло шість людей.