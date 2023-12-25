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Жителям прифронтових територій слід виїхати на час свят: ЗСУ назвали причину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Жителям прифронтових територій слід виїхати на час свят: ЗСУ назвали причину
Dідсутність застосування ракетоносіїв довготривалий час може бути компенсована ворогом у святкові дні
фото ілюстративне

Якщо у жителів немає можливості виїхати, то їм у жодному разі не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Жителям прифронтових територій слід серйозно поставитися до бойової активності ворога у святкові дні і можливості виїхати на час свят. Про це заявила  керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Я хочу звернутися до всіх мешканців прифронтових територій серйозно поставитися до того, що ворог може активізувати свою бойову активність, посилити обстріли. Якщо є така можливість, то потрібно все ж таки виїхати і не зіпсувати собі свята та зберегти своє життя», – наголосила Гуменюк.

Вона зауважила, що якщо у жителів немає можливості виїхати, то їм у жодному разі не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Гуменюк зазначила, що відсутність застосування ракетоносіїв довготривалий час може бути компенсована ворогом у святкові дні для того, щоб провести ракетні атаки. «Нікого не хочу лякати, але усвідомлювати цю небезпеку необхідно», – додала вона.

Триває 670-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 76 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного та 19 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: свята ворог евакуація війна

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