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До Білгорода завітала «бавовна» (відео)

Діана Гасюк
glavcom.ua
До Білгорода завітала «бавовна» (відео)
фото: Telegram

Над Білгородом та районом спрацювала російська система ППО

Увечері 2 січня в російському Білгороді пролунали потужні вибухи, після чого в місті оголосили повітряну тривогу. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков.

Гладков заявив, що Білгороді ввімкнули сирену ракетної небезпеки. Він також закликав місцевих жителів пройти до укриттів.

«Якщо ви перебуваєте на вулиці – спустіться в укриття або інше безпечне місце», – сказав він.

Гладков заявив, що над Білгородом та районом спрацювала російська система ППО. За його словами, в області нібито збито 9 повітряних цілей.

«У місті є пошкодження в приватному секторі – у 3 домоволодіннях вибито вікна. Також пошкоджено газову трубу та один легковий автомобіль. У Білгородському районі в трьох домоволодіннях пошкоджено покрівлю», – додав він.

Нагадаємо, що вдень 30 грудня в центрі російського Білгорода пролунали потужні вибухи. Повідомлялося, що влучання нібито відбулося в житловий сектор і в районі торгового центру «Маяк», де зазвичай проводяться новорічні заходи. Під удари також потрапило селище Уразове Валуйського міського округу. Там нібито є пряме влучання в будівлю фізкультурно-оздоровчого комплексу, також пошкоджено приблизно 20 приватних домоволодінь і лінію електропередачі.

В українських спецслужбах кажуть, що причиною вибухів у російському Білгороді є роботи російської протиповітряної оборони. Там уламки впали просто у центрі міста.

Теги: вибух укриття відео Білгород росіяни

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