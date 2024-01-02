До Білгорода завітала «бавовна» (відео)
Над Білгородом та районом спрацювала російська система ППО
Увечері 2 січня в російському Білгороді пролунали потужні вибухи, після чого в місті оголосили повітряну тривогу. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков.
Гладков заявив, що Білгороді ввімкнули сирену ракетної небезпеки. Він також закликав місцевих жителів пройти до укриттів.
«Якщо ви перебуваєте на вулиці – спустіться в укриття або інше безпечне місце», – сказав він.
Гладков заявив, що над Білгородом та районом спрацювала російська система ППО. За його словами, в області нібито збито 9 повітряних цілей.
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«У місті є пошкодження в приватному секторі – у 3 домоволодіннях вибито вікна. Також пошкоджено газову трубу та один легковий автомобіль. У Білгородському районі в трьох домоволодіннях пошкоджено покрівлю», – додав він.
Нагадаємо, що вдень 30 грудня в центрі російського Білгорода пролунали потужні вибухи. Повідомлялося, що влучання нібито відбулося в житловий сектор і в районі торгового центру «Маяк», де зазвичай проводяться новорічні заходи. Під удари також потрапило селище Уразове Валуйського міського округу. Там нібито є пряме влучання в будівлю фізкультурно-оздоровчого комплексу, також пошкоджено приблизно 20 приватних домоволодінь і лінію електропередачі.
В українських спецслужбах кажуть, що причиною вибухів у російському Білгороді є роботи російської протиповітряної оборони. Там уламки впали просто у центрі міста.
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