Чи планує Ізраїль окупувати Сектор Гази: посол в ООН розставив крапки над «і»

Ізраїль планує знищити сили і кошти ХАМАСу

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан запевнив, що Ізраїль не зацікавлений у окупації Гази. Про це він сказав, коментуючи репліку президента США Джо Байдена.

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«У нас немає інтересу окупувати Газу чи залишитися в Газі, але оскільки ми боремося за своє виживання, і, як зазначив сам же президент Байден, єдиний спосіб – це знищити ХАМАС, то нам доведеться зробити все, що необхідно для знищення їхніх сил і коштів», – сказав ізраїльський посол в ефірі телекомпанії CNN.

Нагадаємо, Джо Байден, відповідаючи в неділю на запитання телекомпанії CBS про можливу окупацію Ізраїлем Гази, сказав, що вона була б великою помилкою. При цьому Байден вважає, що ХАМАС, що базується в Газі, повинен бути знищений.

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7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Гази. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

До слова, у Білому домі підтвердили ідею об'єднати пакети допомоги Україні та Ізраїлю.

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Також прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу запросив президента США Джо Байдена відвідати Ізраїль цього тижня.