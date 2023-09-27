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Міноборони Азербайджану назвало кількість втрат під час військової операції в Карабасі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міноборони Азербайджану назвало кількість втрат під час військової операції в Карабасі
Загальна кількість поранених та загиблих військовослужбовців Збройних сил Азербайджану склала понад 700 осіб
фото з відкритих джерел

В ході операції в Нагірному Карабасі загинули 192 азербайджанські військовослужбовці

Під час проведення блискавичної військової операції у Нагірному Карабасі в період з 19 по 20 вересня загальна кількість поранених та загиблих військовослужбовців ЗС Азербайджану склала понад 700 осіб. Про це повідомило Міністерство оборони Азербайджану.

«Внаслідок успішних місцевих антитерористичних заходів, проведених Збройними Силами Азербайджанської Республіки 19-20 вересня 2023 року, суверенітет Азербайджанської Республіки було повністю відновлено», – відзначається у заяві відомства.

Також зазначається, що в ході операції загинули 192 азербайджанські військовослужбовці.

«При цьому внаслідок місцевих антитерористичних заходів постраждали 511 військовослужбовців та одна цивільна особа», – йдеться у релізі.

У Міноборони країни уточнили, що серед загиблих військовослужбовців 180 – співробітники Міністерства оборони, 12 - співробітники МВС. Один із загиблих – мирний житель.

«Особи 11 осіб буде встановлено судово-медичною експертизою після судово-генетичних експертиз», – додали в оборонному відомстві Азербайджану.

У Міноборони держави наголошують, що вшановують «світлу пам'ять усіх наших військовослужбовців, які загинули за територіальну цілісність та суверенітет Азербайджанської Республіки».

Нагадаємо, що 19 вересня міноборони Азербайджану заявило про «антитерористичні заходи» в Карабасі для відновлення конституційного ладу країни. Формальним приводом став підрив вантажівки, у якому звинуватили вірменських військових.

Як стало відомо згодом, бойові дії в Нагірному Карабасі припинено.

До слова, під час обстрілу в Нагірного Карабаху загинув заступник командувача підводних сил Північного флоту. Він входив до командування миротворчого контингенту. 

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Теги: Нагірний Карабах Вірменія військові Азербайджан

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