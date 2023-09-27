Міноборони Азербайджану назвало кількість втрат під час військової операції в Карабасі
В ході операції в Нагірному Карабасі загинули 192 азербайджанські військовослужбовці
Під час проведення блискавичної військової операції у Нагірному Карабасі в період з 19 по 20 вересня загальна кількість поранених та загиблих військовослужбовців ЗС Азербайджану склала понад 700 осіб. Про це повідомило Міністерство оборони Азербайджану.
«Внаслідок успішних місцевих антитерористичних заходів, проведених Збройними Силами Азербайджанської Республіки 19-20 вересня 2023 року, суверенітет Азербайджанської Республіки було повністю відновлено», – відзначається у заяві відомства.
Також зазначається, що в ході операції загинули 192 азербайджанські військовослужбовці.
«При цьому внаслідок місцевих антитерористичних заходів постраждали 511 військовослужбовців та одна цивільна особа», – йдеться у релізі.
У Міноборони країни уточнили, що серед загиблих військовослужбовців 180 – співробітники Міністерства оборони, 12 - співробітники МВС. Один із загиблих – мирний житель.
«Особи 11 осіб буде встановлено судово-медичною експертизою після судово-генетичних експертиз», – додали в оборонному відомстві Азербайджану.
У Міноборони держави наголошують, що вшановують «світлу пам'ять усіх наших військовослужбовців, які загинули за територіальну цілісність та суверенітет Азербайджанської Республіки».
Нагадаємо, що 19 вересня міноборони Азербайджану заявило про «антитерористичні заходи» в Карабасі для відновлення конституційного ладу країни. Формальним приводом став підрив вантажівки, у якому звинуватили вірменських військових.
Як стало відомо згодом, бойові дії в Нагірному Карабасі припинено.
До слова, під час обстрілу в Нагірного Карабаху загинув заступник командувача підводних сил Північного флоту. Він входив до командування миротворчого контингенту.
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