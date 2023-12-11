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Остап Дроздов Журналіст

Як боротися з російським впливом? Приклад Молдови та Грузії

glavcom.ua
Президентка Молдови Майа Санду жорстко висловивлась про регіони Молдови, де живуть проросійські громадяни
фото з відкритих джерел

«Ви думаєте, що Євросоюз має давати вам гроші, якщо ви не підтримуєте ЄС і голосуєте за проросійські сили?»

Президентка Молдови оголосила, що відтепер транші, отримані від ЄС на розвиток, не надаватимуть тим громадам і регіонам, де на місцевих виборах більшість отримала проросійська опозиція. Пояснення Санду – геніяльно справедливе й вичерпне: «Ви думаєте, що Євросоюз має давати вам гроші, якщо ви не підтримуєте ЄС і голосуєте за проросійські сили??».

Категорично підтримую такий підхід і був би радий, якби він був застосований в Україні до мєстних ізбірателей, які все життя голосували за проросійських зрадників, а тепер загнивающа Європа і така-сяка Америка має відбудовувати ватні регіони.

От у Молдові як: власні державні кошти, ясна річ, розподіляються пропорційно між усіма місцевостями в міру їхніх потреб і показників – а от зовнішні вливання Заходу несправедливо було би закачувати в ті регіони, які щиро ненавиділи все західне і десятиліттями ратували за мишебратья.

А тепер для порівняння перенесімося в ганьбу несусвітню під назвою Грузія.

Щойно Сакартвело торік впустила до себе сотні тисяч росіян, які «против войни», я одразу написав: Грузія може готуватися до самоліквідації своєї національної держави.

Минув рік. І ось – перші результати від нашестя саранчі. Згідно з дослідженням Центру Громадянської Інтеграції:

  • у Грузії з’явилася ціла мережа дошкільних закладів, які не пройшли акредитацію у Міносвіти Грузії, але там діти росмовних утікачів навчаються за російськими підручниками, завезеними напряму з росії.
  • За останній рік кількість росмовних учнів зросла в 2,5 раза і тепер становить 11 тисяч осіб.
  • Діти з України тотально поповнюють росмовні школи в Грузії. В україномовні класи йдуть лише 2% наших дітей.
  • Росмовні школи здебільшого мають статус приватних. Ці так звані «сімейні школи» ховаються за статусом «Освітні Центри» й мають акредитацію в росії, створюються на російські гроші, забезпечуються російськими підручниками й пізніше отримують російські дипломи.
  • Наратив викладання в таких закладах – імперський: Україна – нацистська і штучно створена, а Грузія – це хачапурі й хінкалі.

Гамарджоба, дорогие наши генецвале.

А Молдові – респект.

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Джерело
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Теги: Європа гроші Грузія Молдова

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