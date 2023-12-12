Чому Росія не хоче забирати трупи своїх солдат: «Апостол» Дмитро Карпенко пояснив причину

Для того, аби не виплачувати компенсації родинам загиблих на війні росіян та зарплати полоненим влада РФ надає їм статус «зниклих безвісти»

Росія знайшла черговий спосіб, як зекономити на своїх громадянах

Обмін тілами загиблих зараз відбувається рідко, адже Росія шкодує грошей для компенсації родинам загиблих окупантів. Про це заявив журналіст та блогер «Апостол» Дмитро Карпенко в інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай на каналі «Ramina».

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Як зазначив Карпенко, для того, аби не платити зарплату полоненим росіянам або компенсації родинам загиблих окупантів влада РФ надає їм статус «зниклих безвісти».

«Це дуже дорого, адже простіше дати статус «зниклий безвісти», ніж взяти полонених. Адже полонений знає правду. А щоб загиблий був – треба, щоб було тіло. А так, статус «зниклий безвісти», не треба виплачувати зарплату», – каже журналіст.

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До слова, українським захисникам почали виплачувати гроші за полонених окупантів.

Також Дмитро Карпенко розповів, чого не потрібно робити, якщо військовий потрапив у полон. Зокрема, не варто публікувати інформації про українських військових, які потрапили в полон, адже це може погіршити їхню ситуацію. Українським військовим заважає публічність.

Зазначимо, з 7 липня цього року офіційних обмінів не було, але насправді обміни відбуваються регулярно. Для того, щоб не перешкоджати цьому процесу потрібно дотримуватися низки правил, зокрема зберігати мовчання про повернення захисників.

Нагадаємо, Росія фактично заморозила обмін полоненими з Україною з серпня цього року. Раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що 28 тис. цивільних українців зараз перебуває у полоні окупантів.