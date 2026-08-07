«Замість вікових дубів – лопухи?». Скандал із вирубкою дерев на Теремках набирає обертів

На тлі відсутності конструктивного діалогу з боку міської влади депутатка Київради Аліна Михайлова закликала мешканців вийти на мирний протест

Скандал довкола знищення лісосмуги з понад 600 дерев заради будівництва нової тепломережі на столичних Теремках набуває нових обертів. У відповідь на заяви КМДА про «вимушеність» вирубки через брак часу та високу вартість альтернативних маршрутів, депутатка Київради Вікторія Пташник та громадські активісти заявили про маніпуляції та службову недбалість, пише «Главком».

«Замість сторічних дубів – лопухи»?

За словами депутатки Київради Вікторії Пташник, проєкт будівництва тепломережі через вулицю Теремківську існував ще з 2023 року, однак додаткову угоду про зміну траси уклали лише у квітні 2026 року. Твердження КМДА про «брак часу» для пошуку альтернативних рішень вона називає наслідком тривалого зволікання посадовців.

Генпідрядник стверджує, що розглядали різні варіанти прокладки магістралі, вибрали оптимальний фото: Богдан Гдаль/Facebook

Крім того, під критику депутатки попрапили й обіцянки КМДА відновити зелені насадження після завершення будівництва. За її словами, ширина траси чотири метри плюс по три метри з боків – це охоронна зона, де за будівельними нормами взагалі заборонено висаджувати дерева, адже їхнє коріння пошкоджуватиме труби.

Активісти показують дерева, спиляні під час робіт фото: Дмитро Перов/Facebook

У Департаменті захисту довкілля вже озвучили, що замість вікових дубів над теплотрасою висадять квітники та багаторічні трави. При цьому повноцінного плану відновлення та озеленення знищеної лісосмуги профільний департамент досі не напрацював.

«Уявляєте, замість сторічних дубів квітники та багаторічні трави Це подорожник чи лопухи?», – обурилася депутатка.

Вікторія Пташник підкреслила, що такі дії чиновників мають ознаки службової недбалості, яка завдала істотної шкоди екології міста та громаді Теремків, і закликала керівництво міста втрутитися в ситуацію для збереження залишків зеленої зони.

Активіст вважає, що відновлення дерев після завершення робіт не буде

Місцевий активіст, а нині військовослужбовець Богдан Гдаль зауважив, що в самій тендерній специфікації на Prozorro було чітко вказано вимогу прокладати мережу по вул. Теремківській, як того вимагає Генплан. Тобто рішення про пуск траси через лісосмугу ухвалили всупереч офіційним містобудівним документам.

Тендерна специфікація на Prozorro скриншот з сайту Prozorro

Крім того, за словами активіста, обіцяне КМДА відновлення дерев є технічно неможливим. Ширина вирубки становить 10 метрів (4 метри – жолоб під труби та по 3 метри охоронної зони з боків), де за будівельними нормами висаджувати нові дерева заборонено.

Громаду закликають виходити на акцію протесту

На тлі відсутності конструктивного діалогу з боку міської влади депутатка Київради Аліна Михайлова закликала мешканців столиці та району вийти на мирний протест, щоб зупинити знищення зеленої зони.

Вирубка дерев у Голосіївському районі фото: Аліна Михайлова

«У цю суботу, 8 серпня, о 10:00 закликаю всіх небайдужих вийти на мирну акцію на захист скверу на Теремках. Виходимо, бо сьогодні йдеться не лише про дерева. Йдеться про право громади бути почутою, про законність, прозорість рішень і повагу до мешканців району», – заявила Аліна Михайлова.

Депутатка підкреслила, що офіційне повідомлення про проведення мирного зібрання вже подано до КМДА у встановленому законом порядку. Акція відбудеться за адресою: вулиця Теремківська, 6.

Що будуть на Теремках?

У Голосіївському районі зводять нову теплотрасу для житлових масивів Теремки-1 і Теремки-2. У КМДА пояснювали, що роботи вимагають видалення частини дерев, але після завершення будівництва територію «повністю відновлять, проведуть благоустрій і висадять нові дерева та інші зелені насадження». Вирубати планують 662 дерева, зокрема ті, яким понад сто років. Пересадити можливо лише 56 одиниць.

Нова тепломережа створить резервну схему теплопостачання в разі зупинки ТЕЦ-5. «Проєкт будівництва тепломережі передбачає повне виконання природоохоронних заходів. Після завершення будівництва територію парку рекультивують, відновлять благоустрій та висадять нові дерева, кущі та інші зелені насадження. Крім того, відповідно до законодавства, за видалені зелені насадження замовник виплатить компенсацію, кошти від якої спрямують на створення та розвиток нових зелених зон столиці. Такий механізм компенсації впливу на міське довкілля передбачений чинним законодавством», – заявили в КМДА, додавши, що проєкт реалізують задля забезпечення надійного теплопостачання і збереження зеленого фонду.

Нагадаємо, у Києві триває конфлікт довкола вирубки дерев у парковій зоні Голосіївського району. У столичній адміністрації переконують, що це вимушені роботи для підготовки до опалювального сезону, тоді як місцеві мешканці блокують техніку та заявляють про силове витіснення з парку.

У Київській міській держадміністрації наголошують, що видалення частини зелених насаджень – це вимушений крок задля будівництва нової резервної теплової мережі для масивів Теремки-1 та Теремки-2.