Удар по Запоріжжю: рятувальники дістали з-під завалів тіла загиблих

Через російську атаку поранено 11 людей

У Запоріжжі двоє людей загинули через атаку ворожих БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Зазначається, що рятувальники підняли два тіла з-під завалів будинку, зруйнованого російським безпілотником у Запоріжжі.

«Внаслідок нічної атаки також поранені одинадцять людей, у тому числі, 15-річний хлопець. Він та 41-річна жінка у важкому стані у лікарні», – наголосив Федоров.

Нагадаємо, російські війська ввечері 12 липня здійснили атаку ударними безпілотниками на Запоріжжя. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, а в одному з них спалахнула масштабна пожежа та отримали поранення мирні жителі.

Як повідомлялося, в результаті удару сталося займання квартир з другого по четвертий поверхи житлового будинку. Надзвичайники ліквідували пожежу на площі 500 кв. м.