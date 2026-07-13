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Удар по Запоріжжю: рятувальники дістали з-під завалів тіла загиблих

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар по Запоріжжю: рятувальники дістали з-під завалів тіла загиблих
Наслідки російського удару по Запоріжжю 12 липня
фото: Іван Федоров/Telegram

Через російську атаку поранено 11 людей

У Запоріжжі двоє людей загинули через атаку ворожих БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Зазначається, що рятувальники підняли два тіла з-під завалів будинку, зруйнованого російським безпілотником у Запоріжжі.

Удар по Запоріжжю: рятувальники дістали з-під завалів тіла загиблих фото 1
Удар по Запоріжжю: рятувальники дістали з-під завалів тіла загиблих фото 2

«Внаслідок нічної атаки також поранені одинадцять людей, у тому числі, 15-річний хлопець. Він та 41-річна жінка  у важкому стані у лікарні», – наголосив Федоров.

Нагадаємо, російські війська ввечері 12 липня здійснили атаку ударними безпілотниками на Запоріжжя. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, а в одному з них спалахнула масштабна пожежа та отримали поранення мирні жителі.

Як повідомлялося, в результаті удару сталося займання квартир з другого по четвертий поверхи житлового будинку. Надзвичайники ліквідували пожежу на площі 500 кв. м.

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Теги: війна Запоріжжя

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