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Станція метро «Лук’янівська» відновила роботу, поряд триває ліквідація наслідків атаки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Станція метро «Лук’янівська» відновила роботу, поряд триває ліквідація наслідків атаки
Біля станції тривають відновлювальні роботи
фото: vechirniy.kyiv.ua

Наразі метро працює у звичайному режимі

Станція метро Лук'янівська у Києві знову відкрита для пасажирів після нічного російського обстрілу. Про відновлення роботи повідомили у Київському метрополітені, інформує «Главком».

Станція метро «Лук’янівська» відновила роботу, поряд триває ліквідація наслідків атаки фото 1

Уранці станцію довелося закрити через пошкодження наземного вестибюля, спричинені вибуховою хвилею. У цей час поїзди Сирецько-Печерської («зеленої») лінії проїжджали Лук'янівську без зупинки.

Наразі метро працює у звичайному режимі.

Станція метро «Лук’янівська» відновила роботу, поряд триває ліквідація наслідків атаки фото 2

Водночас біля станції тривають відновлювальні роботи, інформує «Вечірній Київ». Комунальні служби ліквідовують велику вирву, що утворилася після удару, тому частина прилеглої території залишається перекритою.

Станція метро «Лук’янівська» відновила роботу, поряд триває ліквідація наслідків атаки фото 3

Також підприємці продовжують прибирати пошкоджені магазини та торговельні ряди. Після відновлення руху транспорту автобуси №50 та №112 вже повернулися до звичних маршрутів.

Станція метро «Лук’янівська» відновила роботу, поряд триває ліквідація наслідків атаки фото 4

Нагадаємо, протягом цієї ночі Росія здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ. Ворог випустив понад 40 ракет різних типів, з них більшість по столиці, та 120 ударних дронів. Станом на зараз у Києві та в області відомо про одну загиблу людину, ще 17 отримали поранення.

ДСНС оприлюднила фото наслідків нічної російської атаки на Київ, яка спричинила масштабні пожежі та руйнування у п'яти районах столиці. Пошкодження зафіксовані у Шевченківському, Солом'янському, Дніпровському, Святошинському та Деснянському районах Києва.

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Теги: росія Київ метро ворог

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