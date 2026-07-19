Станція метро «Лук’янівська» відновила роботу, поряд триває ліквідація наслідків атаки

Наразі метро працює у звичайному режимі

Станція метро Лук'янівська у Києві знову відкрита для пасажирів після нічного російського обстрілу. Про відновлення роботи повідомили у Київському метрополітені, інформує «Главком».

Уранці станцію довелося закрити через пошкодження наземного вестибюля, спричинені вибуховою хвилею. У цей час поїзди Сирецько-Печерської («зеленої») лінії проїжджали Лук'янівську без зупинки.

😥Кадри руйнувань на Лук'янівці після нічного обстрілу столиці



На місці ворожого удару зруйновано підземний пішохідний перехід до станції метро «Лук'янівська», пошкоджено будівлі та ринок.



Станція метро «Лук'янівська» вже відновила роботу з пасажирських перевезень.… pic.twitter.com/xrItFNcMuE — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 19, 2026

Наразі метро працює у звичайному режимі.

Водночас біля станції тривають відновлювальні роботи, інформує «Вечірній Київ». Комунальні служби ліквідовують велику вирву, що утворилася після удару, тому частина прилеглої території залишається перекритою.

Також підприємці продовжують прибирати пошкоджені магазини та торговельні ряди. Після відновлення руху транспорту автобуси №50 та №112 вже повернулися до звичних маршрутів.

Нагадаємо, протягом цієї ночі Росія здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ. Ворог випустив понад 40 ракет різних типів, з них більшість по столиці, та 120 ударних дронів. Станом на зараз у Києві та в області відомо про одну загиблу людину, ще 17 отримали поранення.

ДСНС оприлюднила фото наслідків нічної російської атаки на Київ, яка спричинила масштабні пожежі та руйнування у п'яти районах столиці. Пошкодження зафіксовані у Шевченківському, Солом'янському, Дніпровському, Святошинському та Деснянському районах Києва.