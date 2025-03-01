Україна посилює співпрацю з Південною Кореєю – ISW

Південна Корея висловила зацікавленість у проведенні спільного семінару для українських та корейських оборонних підприємств

Україна розширює контакти з Південною Кореєю, зокрема у сфері оборонної промисловості. Це відбувається на тлі активізації співпраці між Росією та КНДР, а також повідомлень про перекидання північнокорейських військових до Курської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 28 лютого в Києві відбулася зустріч заступника міністра оборони України Сергія Боєва з південнокорейською делегацією на чолі з депутатом Національної асамблеї Ю Йонг Веном. Сторони обговорили двосторонню співпрацю та участь КНДР у війні на боці Росії.

Окрему увагу приділили питанню обміну досвідом у сфері оборонної промисловості. Представники Південної Кореї висловили зацікавленість у проведенні спільного семінару для українських та корейських оборонних підприємств.

В ISW нагадали, що ця зустріч відбулася невдовзі після повідомлення Сеула про перекидання Північною Кореєю від 1000 до 3000 військових у Курську область у січні-лютому 2025 року. За даними аналітиків, ці сили мають посилити російську армію у війні проти України.

Раніше ми писали, що ексрадник Трампа Джон Болтон відреагував на жорстку суперечку, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Болтона.

«Трамп і Венс оголосили себе на боці Росії в російсько-українській війні. Це катастрофічна помилка для національної безпеки Америки. І давайте будемо відвертими: Трамп і Венс тепер особисто відповідають за цю політику. Це не є думкою більшості американців, незалежно від політичної партії», – написав американський політик-республіканець і дипломат, який працював послом США в Організації Об'єднаних Націй Джон Болтон.