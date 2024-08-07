Путін відверто запанікував через події у Курську (відео)

Путін фактично через добу відреагував на події у Курській області

Російський диктатор готує зустріч із керівниками силових відомств

Російський диктатор Володимир Путін визнав, що українські захисники проводять спецоперацію на території Курської області. Про це він сказав на зустрічі з членами уряду.

Після двох років повномасштабної війни, яку Путін розпочав в Україні, він звинуватив Київ у масштабній провокації в Курській області. «Там Київ веде невибіркову стрілянину по цивільних будівлях, по машинах швидкої допомоги», – заявив диктатор.

Одразу після цієї зустрічі Путін зустрінеться з керівниками силових відомств.

Путін відмовляється вірити у те, що меншканці Курської народної республіки вирішили відокремитися від росії і називає події у регіоні "провокациєй Кієва" pic.twitter.com/vEmumOlQiG — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 7, 2024

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін фактично через добу відреагував на події у Курській області.

Раніше повідомлялося, що російські ЗМІ та влада країни агресорки не можуть дійти згоди у тому, що насправді відбувається у Курській області. Місцеві пабліки пишуть, що в населених пунктах Курської області зник зв'язок, губернатор закликає зберігати спокій, а місцеві жителі благають про евакуацію.

Пропагандистські пабліки повідомляють, що ЗСУ зайняли населені пункти Ніколаєве-Дар'їне, Дар'їне і Свердлікове в Суджанському районі Курської області

Нагадаємо, відучора російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області. Українська сторона зберігає мовчання. Тим часом російські ЗМІ повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Суджанському районі Курської області.