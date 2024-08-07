Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін відверто запанікував через події у Курську (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Путін відверто запанікував через події у Курську (відео)
Путін фактично через добу відреагував на події у Курській області
фото: скріншот

Російський диктатор готує зустріч із керівниками силових відомств

Російський диктатор Володимир Путін визнав, що українські захисники проводять спецоперацію на території Курської області. Про це він сказав на зустрічі з членами уряду.

Після двох років повномасштабної війни, яку Путін розпочав в Україні, він звинуватив Київ у масштабній провокації в Курській області. «Там Київ веде невибіркову стрілянину по цивільних будівлях, по машинах швидкої допомоги», – заявив диктатор.

Одразу після цієї зустрічі Путін зустрінеться з керівниками силових відомств.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін фактично через добу відреагував на події у Курській області.

Раніше повідомлялося, що російські ЗМІ та влада країни агресорки не можуть дійти згоди у тому, що насправді відбувається у Курській області. Місцеві пабліки пишуть, що в населених пунктах Курської області зник зв'язок, губернатор закликає зберігати спокій, а місцеві жителі благають про евакуацію.

Пропагандистські пабліки повідомляють, що ЗСУ зайняли населені пункти Ніколаєве-Дар'їне, Дар'їне і Свердлікове в Суджанському районі Курської області
Пропагандистські пабліки повідомляють, що ЗСУ зайняли населені пункти Ніколаєве-Дар'їне, Дар'їне і Свердлікове в Суджанському районі Курської області

Нагадаємо, відучора російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області. Українська сторона зберігає мовчання. Тим часом російські ЗМІ повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Суджанському районі Курської області.

Читайте також: Точка «Ку». Чому Україна б'є по Курській області 
Теги: путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Проліт «шахедів» може бути демонстрацією Білорусі для китайських товаришів
«Шахеди» з Білорусі: китайський слід чи гра на публіку?
17 липня, 15:02
Росія, яка мріяла залишити Україну без світла і тепла, зіткнулася з каскадом техногенних аварій, які погасили світло у цілих регіонах
Як війна з Україною штовхає Росію в економічну та соціальну прірву
22 липня, 13:23
Загальновизнаним фактом є те, що Росія вкрала десятки тисяч дітей України. Путін за це отримав міжнародний ордер
Жахливі злочини Путіна. Йому не допоможе навіть власна пропаганда
29 липня, 07:55
Наслідки ракетної атаки росіян по Києву 8 липня 2024 року
Ракетний удар по Україні: російські пропагандисти поширюють цинічний фейк про українську ППО
8 липня, 12:40
Байден переконаний: «Україна може і зупинить Путіна»
Хто зупинить Путіна? Байден зробив потужну заяву на підтримку України
10 липня, 06:21
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним
Посол України в Туреччині пояснив, чому Ердоган контактує з Путіним
11 липня, 18:26
Евакуація Трампа з місця скоєння замаху
Україна відреагувала на абсурдний лист Медведчука до Трампа
16 липня, 17:47
Позиція ППО біля валдайської резиденції Путіна ймовірно була споряджена у березні 2024 року
Біля резиденції Путіна виявлено ще одну систему ППО «Панцир»: супутникові знімки
15 липня, 20:46
У військово-морському параді в Санкт-Петербурзі взяли участь кораблі ВМС Китаю, Алжиру та Індії
Росія використала День ВМФ для зміцнення зв'язків з країнами, що не підтримують санкції
29 липня, 06:43

Політика

Орбан неочікувано сколотив коаліцію однодумців: що зміниться у політиці Європи
Орбан неочікувано сколотив коаліцію однодумців: що зміниться у політиці Європи
Путін відверто запанікував через події у Курську (відео)
Путін відверто запанікував через події у Курську (відео)
Бої у Курську: Путін через добу відреагував
Бої у Курську: Путін через добу відреагував
Підбурювала палити готелі з мігрантами: у Британії затримано дружину чиновника
Підбурювала палити готелі з мігрантами: у Британії затримано дружину чиновника
Індія розпочала масштабні військові навчання неподалік кордону з Китаєм
Індія розпочала масштабні військові навчання неподалік кордону з Китаєм
«Це була цілковита перемога Путіна», – Закаєв про обмін ув’язненими між Росією та Заходом
«Це була цілковита перемога Путіна», – Закаєв про обмін ув’язненими між Росією та Заходом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
247K
Плавчиня Горбенко пропустила фінал Олімпіади, бо пішла вечеряти
53K
Нардепи просять СБУ з’ясувати, хто у владі «кришує» величезний російський монастир під Києвом
41K
«Наступ» на Курську область: з'явилися фото знищеної техніки окупантів
32K
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30K
Ознаки держзради. СБУ розслідує будівництво грандіозного монастиря Російської церкви під Києвом
17K
Росія помстилася Молдові за вислання співробітника свого посольства

Новини

Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
5 серпня, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
4 серпня, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
4 серпня, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
3 серпня, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua