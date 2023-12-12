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Мобілізація в Україні: Данілов анонсував зміни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мобілізація в Україні: Данілов анонсував зміни
фото з відкритих джерел

Олексій Данілов: «Я думаю, що найближчим часом будуть нові ініціативи, в тому числі законодавчі, з цього приводу»

На наступному засіданні Ставки будуть розглянуті нові ініціативи щодо мобілізації в Україні. Про це повідомив  секретаря РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю ВВС.

«Ми зараз запускаємо нову програму, ми вже декілька разів на засіданнях Ставки це питання проговорювали. Я думаю, що найближчим часом будуть нові ініціативи, в тому числі законодавчі, з цього приводу», – повідомив він.

За його словами, це питання зараз комплексно розробляється. «Це і залучення рекрутингових компаній, і багато інших речей. Я би не хотів  зараз давати остаточну відповідь, тому що ще раз наголошую, воно зараз в процесі. Єдине, що можна сказати, що на наступному засіданні Ставки президент дав вказівку, щоб це питання було остаточно підготовлене», – зазначив Данілов.

Коментуючи питання про те, чи вистачить Україні людей, аби далі воювати, секретар РНБО сказав, що у війні постійно не буде вистачати трьох речей. «У вас не буде вистачати часу, у вас не буде вистачати зброї, і у вас не буде вистачати людей», – констатував він.

Нагадаємо, підприємства, які мають особливе значення для економіки, ВПК чи життєзабезпечення України, можуть отримати бронювання для своїх працівників від мобілізації. Однак в деяких випадках воно може бути скасовано.

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Теги: президент Олексій Данілов мобілізація

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