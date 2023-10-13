РФ надала ХАМАС ліцензію на «Калашников»

У Секторі Газа є цілі фабрики, що виробляють ракетні установки дальністю до 250 км

Москва так завзято розганяла фейки про «українську зброю в руках ХАМАС», що не помітила, як підставилася сама. Посол Ізраїлю в РФ Олександр Бен Цві (уродженець Чернівців) 12 жовтня заявив, що «у лідерів ХАМАС тісні контакти з Москвою. У них були контакти з Росією в день нападу і після нього».

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Це не приховував і голова міжнародного комітету ХАМАС Алі Барака. Але проговорився він власне про зброю.

Насправді, за словами Барака, саме Кремль запропонував ідею налагодити виробництво автоматів і набоїв Калашникова з офіційною російською ліцензією у Палестині.

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Крім того, як стверджує представник ХАМАС, у Секторі Газа є цілі фабрики, що виробляють ракетні установки дальністю до 250 км, а також міномети й т. д. Неважко припустити, що Москва не просто була в курсі, що такі виробництва існують та діють, а й усіляко сприяла цьому.

Екс-глава Місії України при НАТО, міжнародний аналітик інформагентства Укрінформ Ігор Долгов пояснює, що «у багатополярному світі, за який виступає Путін, одним з полюсів стає полюс тероризму. І це ні для кого не має стати прийнятним».