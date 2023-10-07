Війна в Ізраїлі: Трамп знайшов винних

Колишній президент США наголосив, що ці напади ХАМАС є ганьбою, і Ізраїль має повне право захищати себе

Колишній президент США Дональд Трамп прокоментував жахливі події в Ізраїлі. Так, він звинуватив у нападі ХАМАС «долари американських платників податків». Про це пише Newsweek.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Колишній президент США наголосив, що ці напади ХАМАС є ганьбою, і Ізраїль має повне право захищати себе переважними силами.

«На жаль, долари американських платників податків допомогли фінансувати ці напади, які, як кажуть у багатьох повідомленнях, походили від адміністрації Байдена. Ми принесли так багато миру у країну. Близький Схід за допомогою Авраамівських угод, тільки для того, щоб побачити, як Байден зводить його нанівець набагато швидшими темпами, ніж будь-хто міг собі уявити. Ось і знову», – відзначив Трамп на своїй платформі Truth Social.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Своєю чергою, президент США Джо Байден заявив, що підтримує право Ізраїлю на захист. Він сказав главі країни Біньяміну Нетаньягу, що «буде потрібна сильна і тривала битва, в якій Ізраїль переможе».

Також глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що його відомство працюватиме над тим, щоб в Ізраїлю, на територію якого бойовики ХАМАС здійснили масований напад, «було все, що йому потрібне для самозахисту».

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.

Між тим, Міністерство закордонних справ України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі. Наразі громадян України немає серед постраждалих внаслідок бойових дій.

До слова, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вказав на причетність Росії до подій в Ізраїлі.

Крім того, президент України Володимир Зеленський відреагував на воєнні дії, що розгорнулися в Ізраїлі. Він висловив співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки.