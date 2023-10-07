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Війна в Ізраїлі: Трамп знайшов винних

Надія Карбунар
glavcom.ua
Війна в Ізраїлі: Трамп знайшов винних
Трамп звинуватив у нападі ХАМАС «долари американських платників податків»
фото з відкритих джерел

Колишній президент США наголосив, що ці напади ХАМАС є ганьбою, і Ізраїль має повне право захищати себе

Колишній президент США Дональд Трамп прокоментував жахливі події в Ізраїлі. Так, він звинуватив у нападі ХАМАС «долари американських платників податків». Про це пише Newsweek.

Колишній президент США наголосив, що ці напади ХАМАС є ганьбою, і Ізраїль має повне право захищати себе переважними силами.

«На жаль, долари американських платників податків допомогли фінансувати ці напади, які, як кажуть у багатьох повідомленнях, походили від адміністрації Байдена. Ми принесли так багато миру у країну. Близький Схід за допомогою Авраамівських угод, тільки для того, щоб побачити, як Байден зводить його нанівець набагато швидшими темпами, ніж будь-хто міг собі уявити. Ось і знову», – відзначив Трамп на своїй платформі Truth Social.

Своєю чергою, президент США Джо Байден заявив, що підтримує право Ізраїлю на захист. Він сказав главі країни Біньяміну Нетаньягу, що «буде потрібна сильна і тривала битва, в якій Ізраїль переможе».

Також глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що його відомство працюватиме над тим, щоб в Ізраїлю, на територію якого бойовики ХАМАС здійснили масований напад, «було все, що йому потрібне для самозахисту»

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю. Бойовики Гази проникли до Сдероту – невеличкого міста в Південному окрузі Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна перебуває у стані війни, а не загострення конфлікту з Палестиною, і обов'язково переможе.

Між тим, Міністерство закордонних справ України створило оперативний штаб задля допомоги українцям в Ізраїлі. Наразі громадян України немає серед постраждалих внаслідок бойових дій.

До слова, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вказав на причетність Росії до подій в Ізраїлі.

Крім того, президент України Володимир Зеленський відреагував на воєнні дії, що розгорнулися в Ізраїлі. Він висловив співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули від терористичної атаки. 

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Теги: Ізраїль Дональд Трамп президент ХАМАС

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