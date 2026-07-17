Замах на «кіпрського» бізнесмена Вадима Єрмолаєва: російський слід, «акція» розвідок чи бізнес-розбірки?

15 липня регіональне французьке видання Nice-Matin опублікувало лист ексгромадянина України, а нині – мешканця Монако Вадима Єрмолаєва

«Підсанкційний» Єрмолаєв звинувачує ГУР та «дякує» президентам

У листі підсанкційний за бізнес в окупованому Криму та РФ громадянин Кіпру Єрмолаєв виклав власну версію того, що сталося 29 червня. У цей день під його будинком в Монако стався вибух, в результаті якого отримали поранення сам Єрмолаєв, його партнерка Анна Насобіна та їхній 13-річний син. Найбільше постраждала жінка. Вона – досі в реанімації.

«На основі інформації, наданої нам під час розслідування, ми переконані, що до цього замаху безпосередньо причетні офіцери ГУР МО України…. Я повністю розумію серйозність цих звинувачень. Якщо оголошую їх публічно, то, на мою думку, вони мають бути предметом повного, незалежного та прозорого розслідування»», – написав в листі мільярдер.

Колишній соратник Януковича, що втік з України та відмовився від українського громадянства, передав свій лист через юридичну фірму Dynasty Law & Investment. Хто є адресатом листа – наразі невідомо. Проте в листі автор несподівано висловлює «щиру подяку» президенту України Володимиру Зеленському «за його особисту увагу до цієї справи та за вже надану допомогу». Окремо Єрмолаєв подякував також принцу Монако та президенту Франції.

Яким саме чином президент України може допомогти потерпілому – незрозуміло. Адже ще 2019-го року Єрмолаєв відмовився від українського громадянства, а з 2023-го – перебуває під українськими санкціями за роботу його фірм в Криму та на окупованій частині Запорізької області, а також – за сплату податків в російський бюджет та фінансування російської армії.

Медіамагнат, засуджений за шахрайство, що «хакнув» Франсуа Міттерана

Незрозуміло також, чому лист був розміщений саме в Nice-Matin. Адже власник видання, французький мільярдер Ксав'є Ньєлем, є одним з найодіозніших європейських медіамагнатів. Між іншим, саме його видання першим і повідомило про замах та активно висвітлювало перебіг слідства.

2004-го французькі правоохоронці підозрювали Ксав’є в організації незаконного борделю та торгівлі людьми (пізніше провина не була доведена). Вже за два роки суд визнав Ксав’є винним у податковому шахрайстві та засудив до великого штрафу і двох років умовно. Шість років тому Ксав'є Ньєлем публічно зізнався в тому, що в підлітковому віці був хакером і особисто зламав телефон тодішнього президента Франції Франсуа Міттерана та деяких керівників французьких спецслужб. Пізніше ЗМІ писали про співпрацю медіамагната зі спецслужбами. Експрезидент Франції Ніколя Саркозі відверто недолюблював Ньєля через його «кримінальне минуле» та специфічний бізнес. Можливо, вибір Єрмолаєвим саме Nice-Matin для публікації свого листа – був не випадковим.

«Світська левиця», яка збирала в свій клуб росіян-шанувальників Путіна

Як з’ясували французькі ЗМІ, партнерка Вадима Єрмолаєва, Анна Насобіна, вела активне світське життя в Монако та Франції. З 2016-го року була співзасновницею приватного світського та культурного клубу Club Éclectique. Клуб організовує закриті заходи, лекції та літературні вечори для російськомовної еліти та діаспори з РФ. Серед учасників клубу були наближені до Кремля та керівництва Росії особи – прихильник політики Путіна актор Єгор Бєроєв, Олена Пермінова – дружина ексдепутата Державної Думи та співробітника 1-го (відповідального за зовнішню розвідку) управління КГБ Олександра Лебедєва, Іда Кехман – дружина російського театрального діяча Володимира Кехмана, який є ідейним прихильником Путіна та публічно підтримує війну РФ проти України.

Саме Анна Насобіна найбільше постраждала під час вибуху. За її життя досі борються лікарі, жінці ампутували нижні кінцівки.

«Моя партнерка Анна отримала надзвичайно важкі травми з незворотними наслідками. Я зараз перебуваю у відділенні інтенсивної терапії та тільки починаю тривале одужання… Це не було попередження. Це була спроба вбивства», – написав в своєму листі Єрмолаєв.

Версія росіян про причетність керівників ГУР та СБУ

Хто саме готував це вбивство та чи справді до його підготовки причетні керівники та співробітники спецслужб, на чому так активно наполягає Вадим Єрмолаєв просто з лікарняного ліжка палати реанімації?

Російські пропагандистські ЗМІ в унісон самому постраждалому активно «розганяють» версію про причетність до організації замаху вищого керівництва ГУР Міноборони. Деякі українські ЗМІ, зокрема, «Європейська правда» з посиланням на впливове французьке видання Le Figaro – повідомляли про стосунок до організації вибуху керівників СБУ. Є й блогери, що «шерять» теорії про можливі спільні «акції» двох українських спецслужб.

Але що відбувається насправді? Нині французькі правоохоронці, які активно розслідують замах на Вадима Єрмолаєва, від будь-яких офіційних повідомлень утримуються. Жодних публічних висновків про замовників та організаторів – досі немає. Як і жодних «витоків» з матеріалів кримінальної справи на території Монако чи Франції.

Правда чи узгоджена замовність обвинувачень?

Публічні обвинувачення підсанкційного Вадима Єрмолаєва, який до останнього заробляв гроші в окупованому Криму і платив податки до російського бюджету (а його партнерка Анна Насобіна під дахом свого еліт-клубу збирала путінських прихильників та агентів російського впливу в Європі), на тлі цілковитого мовчання європейських детективів можуть свідчити про узгоджену замовність подібних листів та заяв.

«На основі інформації, наданої нам під час розслідування, ми переконані, що до цього замаху безпосередньо причетні офіцери ГУР..» – пише в своєму листі Єрмолаєв. Якої саме «інформації»? Ким саме «наданої»? Адже таємниця слідства є непорушною нормою навіть для жертви злочину. Знаючи французьки закони та закони Князівства Монако навряд слідчі у справі ознайомлювали самого Єрмолаєва з її оперативними та закритими матеріалами. Але звідки саме і від кого він тоді отримав цю «інформацію»?

На тлі «розігрітого» суспільного резонансу і гарячої уваги до розслідування, жертві замаху, під час якого постраждала його цивільна дружина і дитина, дуже легко без жодних формальних доказів обвинуватити в організації замаху будь-кого – чи то ГУР, чи то СБУ, чи будь-яку іншу іноземну спецслужбу. І ці слова будуть негайно опубліковані в ЗМІ, навіть без жодного документального підтвердження. Люди традиційно вірять жертвам злочину просто на слово.

«Вкинувши» в інформаційний простір «висновки» щодо замовників та виконавців ще на етапі досудового слідства, потім буде дуже легко поставити під сумнів будь-яку іншу фінальну версію офіційних французьких правоохоронців, відмінну від початкового «вкиду». Класичні інформаційні атаки саме для цього і здійснюються. Тому – почекаємо завершення офіційного слідства та передачі матеріалів до суду. Однозначності в питанні пошуку винних – поки точно немає.

Реакція ГУР на лист Вадима Єрмолаєва

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України оперативно відреагували на публічні обвинувачення Вадима Єрмолаєва, викладені в його листі.

«Оціночні політичні заяви тут точно не працюють на користь. ГУР МОУ продовжує виконувати завдання з протидії російській агресії та діє виключно в межах, визначених Законом повноважень. Просимо довіряти інформації лише з верифікованих та офіційних джерел», – заявив офіційний представник ГУР МОУ Андрій Юсов.

За словами Юсова, справа про замах на Вадима Єрмолаєва, на жаль, обростає дедалі більшою кількістю конспірологічних версій та навмисних маніпуляцій, спрямованих проти національних інтересів України.

«Що лише шкодить справі і створює додатковий тиск на слідство. У цьому контексті можу лише нагадати, що ГУР МО України надає повне сприяння та працює спільно з правоохоронними органами, бо зацікавлене у встановлені істини», – заявив Андрій Юсов в коментарі РБК-Україна.

У Службі безпеки України відкритий лист та обвинувачення Вадима Єрмолаєва на адресу українських спецслужб поки що не коментували.

«Алкогольний агресор»

А що сам Єрмолаєв? Попри те, що бізнесмен з паспортом Кіпру жив в Монако, свій бізнес, за матеріалами офіційних кримінальних проваджень, він до останнього вів в окупованому Криму та на окупованій частині Запорізької області – в Бердянську. Він перереєстрував свою корпорацію з виробництва алкогольних напоїв «Алеф-Віналь» згідно з вимогами російського законодавства, розділивши її на кілька менших фірм та фірмочок: «Алеф-Виналь-Крим», «Старокримський», «Бурлюк» і ще кілька менших.

З відкритих джерел не складно дізнатися, що лише одна «Алеф-Виналь-Крим» щороку сплачувала до бюджету Росії по пів мільярда рублів податків. Пізніше за ці гроші ворог будував та купував танки, літаки, ракети, які щодня несуть смерть в Україну. Також ЗМІ активно пов’язували прізвище бізнесмена та його сина Артура з діяльністю підпільних кол-центрів з шахрайського відбору грошей в пересічних громадян.

Вадим Єрмолаєв ще в часи свого дніпропетровського бізнес-сходження був широко відомий достатньо агресивними методами веденням бізнесу, схемами витіснення та ліквідації прямих конкурентів, «віджимання» власності в опонентів. Імовірно, подібними прийомами «розширення бізнесу» мільярдер продовжував активно користуватися і в окупованому Криму, і в самій Росії.

Не секрет, що сам Вадим Єрмолаєв протягом останніх років не був активним учасником українського економічного процесу. Та й в українську політику «ходив» єдиний раз, аж 20 років тому – від «Народного блоку Литвина». І то – був аж 117-м номером в списку. До Верховної Ради так і не пройшов. Жодних публічних заяв останнім часом не робив. По-тихому заробляв собі гроші на алкоголі, «стриг купони» та жив в Монако.

З огляду на все це, версія про бізнес-діяльність в РФ і окупованому Криму, розбірки з конкурентами, як головну причину замаху, – виглядає досить реалістичною.

Тримаймо стрій разом!

Хай там як, але весь викладений масив зібраної з різних відкритих джерел інформації, дає можливість зробити однозначний висновок, що на поточний момент немає жодних підстав говорити про причетність до трагічних подій в Монако конкретних організацій, їхніх керівників чи цілих державних інституцій. Так, певні співробітники чи рядові виконавці – затримані, вони дають свідчення, почекаємо офіційних результатів справи. Європейським правоохоронцям ми довіряємо. Час є.

В умовах екзистенційної війни за майбутнє України у Світі може бути дуже багато бажаючих дискредитувати спецслужби нашої держави та їхнє керівництво. Особливо – серед людей з ворожими паспортами. Особливо – серед тих, хто щодня оплачує своїми грішми російську агресію та зацікавлений в розширенні російського впливу в Україні.

Тому – мислимо критично та тримаймо стрій разом!