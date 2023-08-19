Головна Думки вголос Віталій Чепинога
search button user button menu button
Віталій Чепинога Український політик

Річниця ГКЧП. Яку країну втратили...

glavcom.ua
Черги були невід'ємною частиною життя радянської людини
фото з відкритих джерел

Замальовка з життя Радянського союзу

32 роки тому, 19 серпня 1991 року, розпочався московський путч (ГКЧП), і за кілька днів Совіцький союз сконав.

Десь в ті дні, в районному центрі я зайшов до магазину, який називався «Культурні товари».

З культурних товарів в магазині були шахмати і квашена капуста в трилітровій банці.

Кажу продавчині: якщо взять весь ваш асортимент, то ще можна непогано й посидіть...

Шахмати були якісь розлюднені. Не білі й чорні, як у людей, а сині й коричневі!

– А можна купить тільки сині, питаю? Бо коричневі в мене вже є.

– Можна, каже. Але за повну ціну!

Досі шкодую, що не купив. На таких шахах любий Магнус Карлсен би зламався.

– Ладно, кажу, то я так, для підтримки розмови. Насправді я хотів поінтересуваться, чи нема в вас часом горілки?

– Офіціально нема, – каже.

– Та мені офіціально й не нужно.

Зайдеш в паріхмахерську через дорогу, там Зіна. Скажеш, що я прислала. 20 рублів.

– А була ж по чотирі сємісят.

– По чотири сємісят стій, жди, може підвезуть.

Зайшов в парікмахерську. В парікмахерський на столі сиділа велика зелена муха і гризла газету «Правда».

На стіні висів плакат, над абсурдистським смислом якого колись битимуться історики: «Перестройка ето продолженіє октября»

За столом сиділа втомлена жизню жінка й їла дефіцитну ковбасу.

Кажу: Здрастуйте, Зіна! Я не стригтись...

Вона каже: я догадалась.

Гарна країна була...

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: історія СРСР

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

19 серпня – Всесвітній день безпритульних тварин
19 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У багатьох громадян України є серйозні питання до народних обранців
«Аби не стало гірше». Українці утримуються від критики влади
17 серпня, 15:59
Путін та Білл Клінтон
Кілька слів про психологічний портрет Путіна
14 серпня, 10:28
Які спеціальності обирають українські абітурієнти у вишах: рейтинг заяв
Які спеціальності обирають українські абітурієнти у вишах: рейтинг заяв
5 серпня, 11:46
Українська армія творить історію
Ми живемо у найважливіший момент історії України
2 серпня, 11:53
Зі святом, дорогі брати і сестри, дорогий український народе! З Богом – до перемоги!
Ми стоїмо на передньому краї боротьби за християнський світ
28 липня, 10:10
Путін все більше схожий на божевільного
«Волинська різня» Путіна. Диктатор знову почав вигадувати історію?
25 липня, 09:19
Марка була презентована 12 квітня 2022 року
Відома поштова марка про «русскій воєнний корабль...» здобула «філателістичний Оскар»
24 липня, 15:04
Родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.
Скандальному одеському військкому оголошено підозру: Зеленський повідомив подробиці
22 липня, 20:59

Віталій Чепинога

Річниця ГКЧП. Яку країну втратили...
Річниця ГКЧП. Яку країну втратили...
На наших глазах в городе Черкассы гибнет великая русская культура…
На наших глазах в городе Черкассы гибнет великая русская культура…
Українці терпіли триста років. Більше не будуть!
Українці терпіли триста років. Більше не будуть!
Що варто усвідомити мирному населенню
Що варто усвідомити мирному населенню
Хто ходить досі у Московську церкву. Спостереження
Хто ходить досі у Московську церкву. Спостереження
Люди, які донесли Незалежність України аж до 1991 року
Люди, які донесли Незалежність України аж до 1991 року

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
США назвали втрати України і Росії у війні
36K
«Не хочуть нічого робити»: колишній президент Чехії розкритикував чоловіків-біженців з України
22K
Макет тризуба для «Батьківщини-матері» розробив Ющенко: стали відомі деталі
19K
Коли будете повертатись додому? Українські біженці у Польщі дали чесну відповідь
13K
Розвідка розсекретила, скільки окупантів потрапили в полон ЗСУ за останні тижні
13K
Українські діти відмовляються йти в польські школи: названо причину

Новини

Окупанти посилили авіаудари і знову запустили «Шахеди» – Генштаб
Сьогодні, 06:59
В Україні утримається спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 19 серпня
Сьогодні, 05:04
19 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коли буде перемога України у війні: Держдеп дав відповідь
Вчора, 07:40
ЗСУ зірвали спроби окупантів відновити втрачене положення у двох районах – Генштаб
Вчора, 06:45
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 18 серпня
Вчора, 05:30

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту