Річниця ГКЧП. Яку країну втратили...
Замальовка з життя Радянського союзу
32 роки тому, 19 серпня 1991 року, розпочався московський путч (ГКЧП), і за кілька днів Совіцький союз сконав.
Десь в ті дні, в районному центрі я зайшов до магазину, який називався «Культурні товари».
З культурних товарів в магазині були шахмати і квашена капуста в трилітровій банці.
Кажу продавчині: якщо взять весь ваш асортимент, то ще можна непогано й посидіть...
Шахмати були якісь розлюднені. Не білі й чорні, як у людей, а сині й коричневі!
– А можна купить тільки сині, питаю? Бо коричневі в мене вже є.
– Можна, каже. Але за повну ціну!
Досі шкодую, що не купив. На таких шахах любий Магнус Карлсен би зламався.
– Ладно, кажу, то я так, для підтримки розмови. Насправді я хотів поінтересуваться, чи нема в вас часом горілки?
– Офіціально нема, – каже.
– Та мені офіціально й не нужно.
Зайдеш в паріхмахерську через дорогу, там Зіна. Скажеш, що я прислала. 20 рублів.
– А була ж по чотирі сємісят.
– По чотири сємісят стій, жди, може підвезуть.
Зайшов в парікмахерську. В парікмахерський на столі сиділа велика зелена муха і гризла газету «Правда».
На стіні висів плакат, над абсурдистським смислом якого колись битимуться історики: «Перестройка ето продолженіє октября»
За столом сиділа втомлена жизню жінка й їла дефіцитну ковбасу.
Кажу: Здрастуйте, Зіна! Я не стригтись...
Вона каже: я догадалась.
Гарна країна була...
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