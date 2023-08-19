Річниця ГКЧП. Яку країну втратили...

Черги були невід'ємною частиною життя радянської людини

Замальовка з життя Радянського союзу

32 роки тому, 19 серпня 1991 року, розпочався московський путч (ГКЧП), і за кілька днів Совіцький союз сконав.

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Десь в ті дні, в районному центрі я зайшов до магазину, який називався «Культурні товари».

З культурних товарів в магазині були шахмати і квашена капуста в трилітровій банці.

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Кажу продавчині: якщо взять весь ваш асортимент, то ще можна непогано й посидіть...

Шахмати були якісь розлюднені. Не білі й чорні, як у людей, а сині й коричневі!

– А можна купить тільки сині, питаю? Бо коричневі в мене вже є.

– Можна, каже. Але за повну ціну!

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Досі шкодую, що не купив. На таких шахах любий Магнус Карлсен би зламався.

– Ладно, кажу, то я так, для підтримки розмови. Насправді я хотів поінтересуваться, чи нема в вас часом горілки?

– Офіціально нема, – каже.

– Та мені офіціально й не нужно.

Зайдеш в паріхмахерську через дорогу, там Зіна. Скажеш, що я прислала. 20 рублів.

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– А була ж по чотирі сємісят.

– По чотири сємісят стій, жди, може підвезуть.

Зайшов в парікмахерську. В парікмахерський на столі сиділа велика зелена муха і гризла газету «Правда».

На стіні висів плакат, над абсурдистським смислом якого колись битимуться історики: «Перестройка ето продолженіє октября»

За столом сиділа втомлена жизню жінка й їла дефіцитну ковбасу.

Кажу: Здрастуйте, Зіна! Я не стригтись...

Вона каже: я догадалась.

Гарна країна була...