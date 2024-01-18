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Соратник Путіна пригрозив Заходу ядерним ударом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Соратник Путіна пригрозив Заходу ядерним ударом
Російський політик Миронов надіслав одному з журналістів видання Bild листа, обурившись змістом одного з матеріалів
фото з відкритих джерел

Видання Bild із посиланням на секретний документ Бундесверу, написало, що збройні сили Німеччини готуються до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО

Соратник диктатора Володимира Путін лідер партії «Справедлива Росія» Сергій Миронов надіслав гнівного листа одному з журналістів видання Bild у відповідь на опублікований матеріал про один із сценаріїв Бундесверу, а саме про можливий воєнний конфлікт РФ та країн Балтії.  Про це пише Bild.

«Будь-яка спроба блокувати або навіть атакувати Калінінградську область неминуче призведе до військового зіткнення з Росією. Це справжня червона лінія, а точніше червона кнопка, натиснувши на яку Захід неминуче змусить Росію вжити заходів у відповідь... Будучи ядерною державою, Росія використовуватиме всі доступні сили та засоби для захисту своєї території», – йдеться у тексті листа.

Нагадаємо, видання Bild із посиланням на секретний документ Бундесверу, написало, що збройні сили Німеччини готуються до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО в лютому цього року.  У секретному документі Міноборони Німеччини докладно викладає можливий «Шлях до конфлікту» між Росією і НАТО. Дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем, кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.

Також у зведенні американського Інституту вивчення війни йдеться, що російський диктатор Володимир Путін активізував зусилля Кремля та створює інформаційні умови для майбутньої ескалації проти балтійських країн.

Також  командувач багатонаціональним корпусом НАТО «Північний Схід» генерал-лейтенант Юрген-Йоахім фон Сандрарт заявив, що Росія відновлює свої можливості та готується до можливого протистояння з НАТО. 

Теги: ядерна зброя росія Німеччина Балтія

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