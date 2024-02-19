Єврокомісія відкрила справу проти TikTok через загрозу дітям – Reuters

У 2023 році прибуток TikTok склав близько $80 млрд

TikTok може отримати штраф в розмірі до 6% від його глобального обороту

Європейська комісія відкрила справу проти TikTok компанії ByteDance задля перевірки відповідності додатка Закону про цифрові послуги. Про це повідомляє Reuters з посиланням на документацію, яка є в розпорядженні редакції.

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«Захист неповнолітніх є головним пріоритетом правозастосування для Dsa. Як платформа, яка охоплює мільйони дітей і підлітків, TikTok повинна повністю відповідати вимогам Dsa і має відігравати особливу роль у захисті неповнолітніх в інтернеті», – зазначив в отриманому документі комісар ЄС Тьєррі Бретон.

У разі якщо TikTok буде визнано винним у порушенні правил Dsa, на нього можуть бути накладені штрафи в розмірі до 6% від його глобального обороту. Зокрема, у 2023 році прибуток TikTok збільшився до приблизно $80 млрд.

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Нагадаємо, Європейська рада із захисту даних заявила, що вирішила оштрафувати китайську платформу TikTok за порушення конфіденційності дітей у Європейському Союзі.

До слова, TikTok отримав штраф у розмірі 345 млн євро за порушення законів про конфіденційність щодо обробки особистих даних дітей у Європейському Союзі.