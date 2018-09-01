Вбивство Захарченка було вигідне тільки одній стороні: названі дві причини

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: EPA/UPG У Донецьку під час потужного вибуху в кафе загинув ватажок ДНР Олександр Захарченко

Gро вбивство ватажка «ДНР» Захарченка

Вбивство ватажка ДНР Олександра Захарченка могло бути вигідно російським спецслужбам. По-перше, Захарченко та його команда створили в ДНР свої схеми, які були спрямовані виключно на дерибан всіх фінансових потоків в «республіці». По-друге, вбивство може бути пов'язане з політичними «виборами», які в ДНР були заплановані на осінь цього року. Разом з тим, вбивство Захарченка ніяк не позначиться на розвитку збройного конфлікту між Україною і проросійськими бойовиками.

Що стосується головного формату, за який чіпляються як Захід, так і Росія, то на ньому усунення Захарченка ніяк не позначиться з однієї простої причини - Захарченко не був членом мінської групи, його підписи не стоять під Мінськими угодами (як «керівника» ДНР).

Насправді це те, про що ми говорили ще у вересні минулого року. Тоді ми повідомляли, що готується зміна і Захарченка, і Плотницького. У ЛНР це швидше сталося, а в ДНР - пізніше. В цьому я нічого дивного і екстраординарного не бачу. Інша справа - що зміна «влади» відбувається таким ось чином.

Мотиви вбивства

Товариші створили свої схеми, які начебто були під протекторатом Кремля і кремлівських спецслужб, але були спрямовані виключно на дерибан тієї ж допомоги з Росії і так далі. Ясна, що рано чи пізно ця історія повинна була закінчитися.

Зараз ми намагаємося зрозуміти деталі події. За нашою версією, найбільш прийнятним варіантом для Захарченка було його відкликання в Росію. Тобто його повинні були поставити перед фактом, що він вже не ватажок ДНР і залишити в статусі почесного пенсіонера, як того ж Януковича. Це було б абсолютно логічно.

Чи причетні до вбивства українські спецслужби? У мене немає абсолютно ніякої інформації з цього приводу. Зараз ми озадачили свою мережу в усіх напрямках і намагаємося зібрати хоч якусь інформацію.

Для України вбивство Захарченка ніяк не позначиться на мирному діалозі навколо вирішення проблем Донбасу, тому що на його місце прийде інший.

Ватажок ДНР Олександр Захарченко отримав смертельне поранення під час вибуху в кафе «Сепар» на вулиці Пушкіна в ДонецькуФото: Facebook Rodion Shovkoshytnyi

Руки російських спецслужб

Ми знаємо сфери відповідальності СЗР (Служби зовнішньої розвідки), ГРУ (Головне розвідувальне управління), ФСБ (Федеральна служба безпеки). Вони дуже сильно почали перетинатися на окупованій території Донбасу. І мова йде про досить серйозні суми, починаючи від контрабанди, вивезення металу, вугілля на територію РФ, і закінчуючи дерибаном грошей з різних фондів російського бюджету. Крім фінансової сторони були питання щодо кадрів, тобто розподілу людей на посади в «республіці». Були досить серйозні «терки» з цього питання.

Тобто для російських спецслужб вбивство Захарченка мало сенс. Але я й уявити собі не міг, що зміна ватажка ДНР відбуватиметься таким ось чином. Повторюся, зараз дуже мало інформації, щоб робити якісь висновки.

На місце вбитого в Донецьку Олександра Захарченко, виконуючим обов'язки "глави ДНР" призначений Дмитро Трапезников, який був із 2001 по 2005 рік менеджером футбольного клубу "Шахтар"

На місце вбитого в Донецьку Олександра Захарченко, виконуючим обов'язки «глави ДНР» призначений Дмитро Трапезников, який був із 2001 по 2005 рік менеджером футбольного клубу «Шахтар»

Повертаючись до теми, що це могла бути спецоперація російських спецслужб, я не виключаю, що вбивство пов'язане з політичними «виборами», які в ДНР були заплановані на осінь цього року. Захарченко вибудував під себе досить таки потужну структуру, включаючи місцеві «органи влади» в ДНР, призначав потрібних йому кандидатів на певні посади. Тобто навіть якщо були б проведені ці вибори, нічого б не змінилося. Захарченко залишився б при «владі», вся його команда продовжувала б контролювати ситуацію в ДНР. Не виключено, що в цьому причина його фізичного усунення.

Що зміниться в ДНР

При цьому, з вбивством Захарченка нічого не зміниться в ДНР. Хіба в ЛНР після усунення Плотницького щось змінилося? Все те ж саме. Ватажки цих «республік» - це люди, які діють за вказівкою Кремля. І хто там буде при «владі» - Пупкін, Сидоров, Пасічник або Захарченко - це не грає великої ролі в глобальному сенсі.

І ця подія ніяк не позначиться на розвитку збройного конфлікту між Україною і проросійськими бойовиками. Якби Росія була готова проводити широкомасштабні операції на Донбасі, вона б і раніше знайшла 1000 і один привід для цього. А на даний момент Путіну немає сенсу проводити наступальну операцію.

Так, зараз на окупованій території і в Росії включать пропагандистську машину, щоб звинувачувати Україну у вбивстві Захарченка. Але місцеве населення добре розуміє, що основні конфлікти, які трапляються в цих квазі-республіках, викликані внутрішніми «розбірками». І тільки невелика частина населення окупованих територій може повестися на такі речі, щоб знищення консолідувало когось в ДНР.

Реакція Росії на вбивство Олександра Захарченко

Реакція Росії на вбивство Олександра ЗахарченкоФото: Скріншот twitter.com/MID_RF

І важливо зазначити, що росіяни дуже чітко контролюють ситуацію на окупованій території в плані соціології та вивчення громадської думки. Вони прекрасно розуміють, як місцеве населення сприймає ті чи інші проблеми. Тому в Кремлі не сподіваються, що зараз народ масово консолідується на тлі вбивства. У Кремлі такі речі однозначно розуміють і прораховують.

Джерело: Апостроф

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