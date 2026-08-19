Українське дежавю. Чи потрібні нам вибори посеред війни?

Україна справді має запит на зміни. Але війна не закінчилася

Дивне спостереження. Помітив ще вчора опівночі, вранці лише утвердився.

Після заяви Михайла Федорова про необхідність проведення виборів у моїй бульбашці дружно «воспряли духом» всі ті, хто, наприклад, у 2009–2010 роках топив за Сергія Тігіпка, а врешті привів Віктора Януковича до влади.

Що було далі – всі в курсі.

Я не порівнюю Федорова з Тігіпком. До Федорова ставлюся з повагою. Він один із тих українських політиків нової хвилі, про якого можна говорити мовою зроблених речей.

Мене насторожує інше. Ті, хто сьогодні з усіх сил радіє, що велика політика політика повертається в Україну, знову дуже швидко почали бачити в одній людині відповідь на всі запитання. А головне – шанс на перезавантаження країни.

І тут треба пригальмувати.

18 серпня (напередодні річниці ГКЧП – це збіг, жарт 😉) Федоров заявив, що Україна має знайти можливість провести вибори навіть за умов війни. Він говорить про необхідність законного, безпечного і реалістичного механізму, який дозволив би голосувати військовим, українцям за кордоном, людям із прифронтових територій. Його аргумент: демократія не повинна ставати заручницею Росії.

Красиво. З принципом сперечатися важко.

Але є проблема: вибори – це не тільки день, коли люди голосують. Вибори – це тривала виборча кампанія. Хтось її вже веде другий місяць, а хтось в цей час сидить в окопі.

Вибори – це

рівний доступ кандидатів до медіа.

можливість вести агітацію на всій території країни.

мільйони наших людей за кордоном.

сотні тисяч військовослужбовців.

прифронтові міста, де люди можуть фізично не дістатися до дільниць.

окуповані території, де Україна не контролює ні територію, ні безпеку громадян.

реєстр виборців, який має відповідати реальності після років війни та масового переміщення людей.

І, зрештою, вибори – це Росія. Яка тільки й жде цієї «прекрасної» нагоди.

Чи хтось наївно припускає, що Москва просто спостерігатиме за українською виборчою кампанією і лише Марія Захарова бурчатиму, чому чесних російських спостерігачів не пустили в Київ?

Та й Закон наш каже «ні». Поки що.

Сьогодні проведення виборів під час воєнного стану прямо заборонене. Поважна ОПОРА багато разів наголошувала: поки діє воєнний стан, немає правових підстав говорити про проведення виборів.

Тобто пропозиція Федорова – це не питання «давайте призначимо дату». Це питання зміни правил. І тут варто спочатку вирішити:

Як саме проводити вибори?

Як забезпечити голосування військових?

Як рахувати голоси за кордоном?

Як голосуватимуть люди на лінії фронту?

Що робити з окупованими територіями?

Як забезпечити рівні умови для кандидатів?

Як захистити вибори від російських кібератак, ІПСО та прямого втручання?

І найголовніше – як пропетляти все так, щоб після виборів Україна зібралася вкупу. Провести вибори так, щоб результат визнали і переможці, і переможені.

Україна справді має запит на зміни. Але війна не закінчилася.

Знаю, що цей історичний урок вже всім набрид. Але він є, і його не забути. У 1917–1921 роках Україна мала досвід боротьби різних центрів за легітимність і владу, взаємних звинувачень та спроб одночасно будувати державу і боротися за неї. І це давніша, але все та ж історія з Тігіпком, чим вона завершилася – нагадувати не треба. Принаймні, тим, хто трошки вчився в школі.

Саме тому не вірте тим, хто вже переконує, що є чарівна кнопка «перезавантажити Україну». І не Федоров – головна проблема. Його позиція – є, її можна і треба обговорювати. Але в першу чергу треба починати з питання №1: як не дозволити Росії перетворити українські вибори на ще один фронт.

Ну, і можливо, я просто чіпляюся ). Але коли з уст одних і тих же людей одночасно звучить: «попереду найтяжча зима» і «треба вибори», виникає просте запитання: а це точно стратегія? Чи це стратегія камікадзе?