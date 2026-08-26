«Попереду всіх армій світу». Сенатор США назвав сферу, де Україна випередила американську армію

Джеймс Ленкфорд заявив, що досвід України у використанні безпілотників стане одним із головних меседжів, які він привезе до Вашингтона

Сенатор-республіканець від Оклахоми Джеймс Ленкфорд після візиту до Києва високо оцінив технологічний рівень українських військових. За його словами, у використанні безпілотних систем Україна випередила всі інші армії світу, зокрема американську. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Ленкфорд розмовляв із журналістами вже у Польщі після дводенної поїздки до Києва, приуроченої до Дня Незалежності України. Сенатор заявив, що одним із головних висновків після візиту став рівень розвитку українських військових технологій.

«Українські військові випереджають усі інші армії світу, включно з нашою, у тому, як ми працюємо у сфері безпілотних систем – як у протидії дронам, так і в наступальному застосуванні безпілотників», – заявив сенатор.

За словами Ленкфорда, жодна інша країна світу не використовує безпілотні технології настільки ефективно та не виробляє такої кількості передових систем озброєння, як Україна.

Сенатор наголосив, що інформація про український досвід використання безпілотників стане одним із головних меседжів, які він привезе після поїздки до Вашингтона.

Під час перебування у Києві Ленкфорд разом із сенатором-демократом Річардом Блюменталем зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. За словами американського політика, вони близько 20 хвилин спілкувалися за лаштунками Національного молитовного сніданку.

Однією з головних тем зустрічі стало посилення санкційного тиску на Росію. Зеленський наполягав на якнайшвидшому ухваленні Палатою представників законопроєкту про нові санкції проти РФ. Раніше документ уже підтримав Сенат США.

«Наскільки я розумію, Палата представників планує розглянути це у вересні. Але, очевидно, не я визначаю графік», – сказав Ленкфорд.

За словами сенатора, український президент зацікавлений у додатковому економічному тиску на Москву, оскільки Росія використовує отримані кошти для фінансування війни проти України.

Законопроєкт про посилення санкцій проти Росії розробляли сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь. Сенат ухвалив документ на початку серпня, однак Палата представників його досі не підтримала. Після смерті Грема Ленкфорд закликав колег завершити розпочату ним роботу.

Водночас республіканець не вважає себе наступником Грема в ролі одного з головних прихильників України серед представників Республіканської партії. «Я в жодному разі не планую намагатися зайняти цю роль», – сказав він.

Зеленський також порушив під час зустрічі питання посилення української протиповітряної оборони. Президент попросив США надати додаткові ракети-перехоплювачі Patriot або дозволити Україні виробляти їх самостійно.

«Він досить чітко сказав, що хотів би отримати додаткові перехоплювачі – або ліцензію на їхнє виробництво, або додаткові ракети з наших запасів», – розповів Ленкфорд.

Сенатор не зміг дати Зеленському конкретної відповіді щодо Patriot та пообіцяв передати це питання у Вашингтон. Він також зазначив, що український президент уже безпосередньо звертався з відповідним проханням до президента США Дональда Трампа.

Раніше колишній віцепрезидент США Майк Пенс, який також відвідав Київ і зустрівся із Зеленським, розповів CNN, що український президент просив Сполучені Штати надати Україні близько 5% американських запасів ракет Patriot.

Нагадаємо, масове застосування безпілотників суттєво змінило характер бойових дій в Україні. Танки вартістю в мільйони доларів, зокрема німецькі Leopard, які передавали Україні для прориву оборони, нині переважно перебувають у резерві в лісах.

Причиною стало масоване використання дешевих FPV-дронів та інших БпЛА, які зробили важку бронетехніку надзвичайно вразливою.