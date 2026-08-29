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F-16 не збили російську ракету над Польщею: що завадило

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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F-16 не збили російську ракету над Польщею: що завадило
Командування та пілот мали повноваження застосувати озброєння
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Один F-16 був на дозаправленні, другий супроводжував український МіГ-29

Під час перетину російською ракетою Х-101 повітряного простору Польщі чергова пара польських F-16 вже перебувала в повітрі, однак обидва винищувачі не могли безпосередньо зосередитися на цій цілі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польське видання Rzeczpospolita.

Що відбувалося в повітрі

За інформацією Rzeczpospolita, у ніч проти 30 липня, коли російська крилата ракета Х-101 порушила повітряний простір Польщі, у небі вже перебувала чергова пара F-16. Проте ситуація для польських винищувачів виявилася складнішою, ніж випливало з перших офіційних повідомлень.

Один із літаків у цей момент здійснював дозаправлення в повітрі від союзного літака-заправника. Другий F-16 займався іншим об'єктом поблизу польського кордону. Згодом з'ясувалося, що ним був український винищувач МіГ-29.

За даними польського видання, український пілот, імовірно, намагався перехопити російську ракету, але не встиг знищити її до перетину польського кордону. Український винищувач при цьому не заходив у польський повітряний простір.

Раніше «Главком» повідомляв, що український пілот супроводжував Х-101 до самого польського кордону, але розвернувся приблизно за 20 секунд до його перетину, оскільки існував ризик, що польські F-16 могли сприйняти український літак як ціль.

У польських F-16 не працював Link-16

Ще однією проблемою стала несправність системи обміну тактичною інформацією Link-16. Як пише Rzeczpospolita, у чергової пари польських F-16 ця система не працювала.

Link-16 використовується країнами НАТО для обміну інформацією між літаками та іншими елементами системи протиповітряної оборони. Завдяки цьому учасники операції можуть отримувати дані про розташування своїх сил та повітряних цілей.

У ніч інциденту польські пілоти були змушені координувати свої дії за допомогою радіозв'язку. На думку Rzeczpospolita, це могло негативно вплинути на оперативність взаємодії між винищувачами.

Видання також стверджує, що проблема з Link-16 була відома польським військовим заздалегідь, однак до моменту інциденту її не встигли усунути.

Окремо Rzeczpospolita звертає увагу на взаємодію польських систем протиповітряної оборони. За даними видання, система радіолокаційної розвідки Dunaj і комплекс Patriot не були повністю інтегровані між собою. Через це оператор Patriot мав працювати з інформацією на двох окремих моніторах.

Офіційна версія Польщі

Нові дані польського видання відрізняються від публічних заяв представників польської влади. Після інциденту прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що військові були готові збити ракету, якби вона продовжила політ.

«Ми були готові збити ракету, якби вона продовжила політ. Усе вказує на те, що це була російська крилата ракета Х-101», – сказав Туск. Цю заяву раніше публікував «Главком».

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш також заявляв у Сеймі, що після виявлення об'єкта винищувач F-16 був направлений для його перехоплення, а командування та пілот мали повноваження застосувати озброєння. За його словами, ракету збили б у разі загрози населеним районам.

Водночас Rzeczpospolita ставить під сумнів те, наскільки близько польські військові насправді були до можливості знищити Х-101. Видання наголошує на сукупності обставин: один F-16 дозаправлявся, другий займався українським МіГ-29, а між винищувачами не працювала система Link-16.

При цьому польське оперативне командування не підтвердило і не спростувало висновків журналістів. Представник командування заявив виданню, що триває детальний аналіз інциденту, а інформація про можливості, процедури та роботу системи протиповітряної оборони належить до відомостей, які підлягають захисту.

Що відомо про російську ракету

Інцидент стався в ніч на 30 липня під час масованої російської атаки по Україні. Польські військові зафіксували повітряний об'єкт, який рухався в західному напрямку. Для його розпізнавання та перехоплення підняли F-16, але приблизно через шість хвилин ціль зникла з радарів. Згодом неподалік Тарнави-Колонії у Люблінському воєводстві виявили вирву та уламки

Згодом польська сторона встановила, що на територію країни впала саме російська крилата ракета Х-101. За даними польської прокуратури, ракету виготовили у другому кварталі 2026 року.

Падіння ракети не спричинило загибелі людей чи значних руйнувань. Водночас інцидент став першим випадком за цей період, коли російська крилата ракета під час удару по Україні залетіла на територію Польщі.

Нагадаємо, після падіння ракети Дональд Туск заявив, що польські військові були готові її збити, якби вона продовжила політ. Прем'єр-міністр також скликав координаційну групу за участю міністра оборони та представників силових структур.

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Теги: Польща винищувач пілот перехоплення озброєння ракета Дональд Туск військові літак політ російська ракета

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