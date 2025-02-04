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Ексвласник Приватбанку просить президента передати заправки «Авіас» до АРМА

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Ексвласник Приватбанку просить президента передати заправки «Авіас» до АРМА
НЗФ та заправки «Авіас» Мартинов закликав заарештувати та передати АРМА
фото з відкритих джерел

Олексій Мартинов закликав президента втрутитися у долю мережі АЗС Боголюбова-Кіпермана

Колишній співвласник Приватбанку Олексій Мартинов закликав президента України Володимира Зеленського заарештувати та передати Агентству з розшуку та управління активами (АРМА) заправки «Авіас» Геннадія Боголюбова та Михайла Кіпермана. Адже є ризик, що через їхній продаж, держава втратить можливість компенсувати свої втрати від націоналізації Приватбанку.

Відповідний пост Мартинов опублікував на своїй сторінці у Facebook. За його словами, минулого тижня українські нафтотрейдери отримали інформацію, що 165 заправок «Авіас» виставлено на продаж.

«Тому знову звертаюся до Президента: Пане Президенте! Терміново заарештуйте заправки й передайте їх в АРМА, інакше держава втратить можливість компенсувати свої втрати від націоналізації Приватбанку у розмірі $10 мільярдів», – підсумував автор поста.

Також Мартинов підтримав рішення президента про передачу Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ) до АРМА. Він називає це єдиною можливістю врятувати підприємство від знищення його підприємцями Геннадієм Боголюбовим та Ігорем Коломойським. За його словами, обсяги виробництва феросплавів скоротилися майже вдесятеро: з близько 1 млн тонн у 2008 році до 100 тис. тонн у 2024-му, і виник ризик демонтажу підприємства на металолом.

«Аналогічна ситуація спостерігається і з мережею заправок «Авіас» – вони припинили продаж пального. «Геніальний бізнесмен» Кіперман, що ховається в Ізраїлі, та Боголюбов, який переховується у Відні, продав талони на пальне і вивів гроші з компаній. Ошукані покупці незабаром вимагатимуть повернення своїх коштів», – пише Мартинов.

Нікопольський завод феросплавів є стратегічним підприємством, найбільшим виробником феросплавів у Європі та другим у світі за обсягом виробництва марганцевих сплавів. Його діяльність забезпечує понад 11% світового ринку феросплавів. Майно Нікопольського заводу феросплавів, що належить Ігорю Коломойському, передано в управління Агентству з розшуку та управління активами.

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Теги: держава завод майно Геннадій Боголюбов АРМА

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