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Зеленський дав українським дипломатам сім завдань на 2025 рік

Ірина Бура
glavcom.ua
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Зеленський дав українським дипломатам сім завдань на 2025 рік
фото з відкритих джерел

Серед пріоритетів – розширення дипвідносин з низкою країн, збереження військової підтримки України та просування переговорів щодо членства України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський поставив перед Міністерством закордонних справ та українськими дипломатами сім основних завдань на 2025 рік. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Серед пріоритетів – розширення дипвідносин з низкою країн, збереження військової підтримки України та просування переговорів щодо членства України в НАТО:

1. Збереження та зміцнення військової підтримки України, попри виборчі цикли у ключових країнах-партнерах. Зокрема дипломати мають зробити усе, щоб Україна продовжувала отримувати необхідні види озброєння і засоби ППО, забезпечити зняття всіх обмежень на застосування зброї та максимально наблизити до реалізації Плану перемоги та Формули миру.

2. Просування інтересів України у відносинах із Китаєм, Індією, державами Азії, Африки та Латинської Америки, зокрема розвивати свою дипломатичну присутність та взаємних відносин. Політика України має бути проактивною та двосторонньою. Зокрема, Сибіга зазначив, що в МЗС планують відкрити посольства України у Камеруні та Судані.

3. Орієнтація на максимально швидке просування переговорів про вступ України до ЄС та на шляху до НАТО.

4. Значне збільшення збитків Росії за розпочату нею війну проти України. Попри запроваджені санкції є необхідність посилити контроль над їх виконанням, закрити лазівки і продовжувати посилювати тиск проти російського тіньового флоту, банківського сектору, металургії, LNG, атомної енергетики, військової промисловості, ІТ, наукової сфери та інших.

Також слід розробити план запровадження додаткових обмежень, забезпечення повного використання заморожених активів РФ та збереження міжнародної ізоляції РФ і утримувати увагу на міжнародних майданчиках до агресивної війни РФ та її наслідків.

5. Повноцінне впровадження системи е-Консул, що дозволить надати громадянам України за кордоном максимальне спрощення доступу до консульських послуг, «продемонструє турботу держави, збереже звʼязки українців у світі зі своєю Батьківщиною». За словами Сибіги, для цього вже готова уся юридична база. Також в січні МЗС планує презентувати «Стратегію МЗС щодо нової політики співпраці з українцями за кордоном».

Нагадаємо, Україна готова надавати Сирії більше гуманітарної допомоги та відновити навчання сирійських студентів, також вона очікує від нової влади поваги до своєї територіальної цілісності та суверенітету. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільному із сирійським колегою Асаадом Хассаном аш-Шайбані брифінгу в Дамаску.

6. Протидія російській дезінформації, яка нівелює всі українські зусилля на міжнародній арені. В міністерстві планують для цього посилювати комунікаційні спроможності, впроваджувати нові інформаційні кампанії та розвіювати російські наративи.

7. Просування бренду України, аби країна стала впізнаваною у світі.

«Усе це вимагатиме роботи в посиленому режимі, готовності швидко та ефективно реагувати і застосовувати нестандартні підходи. Дипломатія буде діяти проактивно, щоб формувати сприятливі для України умови, а не лише реагувати на перебіг міжнародних процесів. Нашим головним завданням залишатиметься консолідація міжнародної підтримки задля подолання російської агресії та відновлення всеохопного, справедливого та сталого миру для нашої держави», – зазначив Сибіга

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Теги: Андрій Сибіга дипломатія міністр санкції політика Володимир Зеленський навчання Україна озброєння МЗС

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